Курс валют у банках

Станом на ранок 6 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,90 гривні (+5 копійок проти 3 січня) та продаж по 42,55 гривні (-10 копійок).

Читайте також Чи реальний курс у понад 47 гривень цьогоріч

Купівля євро відбувається по 43,30 гривні (-20 копійок), а продаж по 44,02 гривні (-18 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,65 гривні (+16 копійок), а продати по 42,74 гривні (+24 копійки).

(+16 копійок), а продати по (+24 копійки). Купівля євро по 44 гривні (+16 копійок), а продаж по 44,23 гривні (+3 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,85 гривні (-13 копійок), а продають по 42,75 гривні (+18 копійок), за даними finance.ua.

(-13 копійок), а продають по (+18 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 42,95 гривні (-51 копійка), а продають по 44,50 гривні (-28 копійок).

По скільки буде долар у новому році

Для 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що у бюджеті на 2025 рік було закладено середній курс долара на рівні 45 гривень Водночас закінчила Україна 2024 рік з курсом на рівні понад 42 гривні.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу У 2025 році курс може досягти 47,50 гривні за долар, щоб середній річний курс склав 45 гривень.

Зауважте! На 2025 рік індекс інфляції в бюджеті закладений на рівні 10%. Тобто це означає, що українці на 10% стануть біднішими.