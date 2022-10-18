ЄС не планує запроваджувати граничну ціну на газ

У ЄС планують запропонувати заходи, які мають допомогти уникнути екстремальних стрибків цін на енергоносії та використовувати спільну купівельну спроможність Союзу як важіль у переговорах зі світовими постачальниками газу.

Зверніть увагу В ОП попередили про можливі віялові відключення по всій країні: найважче буде взимку

Що стосується введення граничної ціни на газ, то цей пункт відсутній. У Bloomberg зауважили, що причиною цього стали політичні розбіжності та занепокоєння щодо безпеки постачання.

У проєкті мовиться, що енергетична криза може підштовхнути до рецесії економічне майбутнє ЄС, оскільки компанії та споживачі страждають від високих рахунків за електроенергію та газ.

Настав час діяти, щоб пережити цю зиму і не тільки. Ситуація, що склалася, спричиняє економічні та соціальні труднощі, стала тягарем для громадян і економіки. Зростання ціни енергоносіїв призводить до зниження купівельної спроможності громадян та втрати конкурентоспроможності підприємств,

​– йдеться в проєкті документа.

Зверніть увагу! План Єврокомісії лідери ЄС обговорять на саміті 20 – 21 жовтня в Брюсселі.

Також ЄС намагається збалансувати вимоги більшої частини з 27 країн блоку щодо обмеження цін на газ з необхідністю уникнути підриву свого єдиного ринку або поглиблення економічних розколів між державами-членами.

Так, наприклад, як повідомляло раніше видання Reuters, Німеччина, Австрія та Нідерланди заявили, що цінові обмеження можуть призвести до нестачі газу, а ще стимулювати енергозбереження.

Більше про це Новий план щодо обмеження ціни на газ: що готує Єврокомісія

Чим успішнішими ми будемо в енергетиці, тим сильнішою буде наша економічна та соціальна позиція,

– зауважив представник Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Він додав, що захистити всіх від наслідків війни не вдасться. Разом з тим ЄС має зосередитися на підтримці вразливих домогосподарств і найбільш постраждалих підприємств, щоб уникнути розпалювання інфляції.

Скільки російського газу споживає ЄС