Відтак, до 23 березня Європейське агентство зі співробітництва органів регулювання енергетики має встановити контрольну ціну на скраплений природний газ, який купує ЄС.
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Які будуть обмеження
Єврокомісія рекомендує потенційне втручання у ціну нідерландської програми передачі прав власності (TTF), яка широко використовується в Європі.
ЄС запропонує встановити ринкову "динамічну" ціну, за якою угоди з природним газом можуть здійснюватися на спотовому ринку TTF за певних умов. Обмеження триватимуть не більше трьох місяців.
Крім цього, торгові майданчики ЄС мають до 31 січня встановити межу ступеня, в якому енергетичні деривативи з найближчим місяцем постачання можуть рухатися вгору або вниз протягом одного дня.
Чи всі підтримують рішення
- Німеччина, Австрія та Нідерланди заявили, що цінові обмеження можуть призвести до нестачі газу, а ще стимулювати енергозбереження.
- Бельгія, Греція, Італія та Польща хочуть цінового коридору для оптових угод, що означало б ціновий діапазон із центральним значенням нижчим від ринкової ціни.
Пропозиція Єврокомісії щодо обмеження цін на газ також включає ідею спільних закупівель газу, механізм солідарності, що дозволяє уникнути різких перепадів у поставках по всьому блоку, і прагнення знизити попит на газ.
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Європа повністю замінила російський газ
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обсяг поставок російського газу в ЄС різко впав з 46% до 9%.
- Такий хід подій став можливим завдяки збільшенню поставок газу з Норвегії та Алжиру.
- Росія щороку втрачатиме 100 мільярдів доларів від втрачених продажів газу.