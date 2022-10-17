Следовательно, до 23 марта Европейское агентство по сотрудничеству органов регулирования энергетики должно установить контрольную цену на сжиженный природный газ, покупаемый ЕС.

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Какие будут ограничения

Еврокомиссия рекомендует потенциальное вмешательство в цену нидерландской программы передачи прав собственности (TTF), широко используемой в Европе.

ЕС предложит установить рыночную "динамическую" цену, по которой соглашения с природным газом могут совершаться на спотовом рынке TTF при определенных условиях. Ограничения продлятся не более трех месяцев.

Такие меры не должны повлиять на надежность поставок, привести к увеличению потребления газа или повлиять на упорядоченное функционирование энергетических рынков.

Кроме того, торговые площадки ЕС должны до 31 января установить предел степени, в которой энергетические деривативы с ближайшим месяцем поставки могут двигаться вверх или вниз в течение одного дня.

Все ли поддерживают решение

Германия, Австрия и Нидерланды заявили, что ценовые ограничения могут привести к нехватке газа, а еще стимулировать энергосбережение.

Бельгия, Греция, Италия и Польша хотят ценового коридора для оптовых сделок, что означало бы ценовой диапазон с центральным значением ниже рыночной цены.

Предложение Еврокомиссии по ограничению цен на газ также включает в себя идею совместных закупок газа, механизм солидарности, позволяющий избежать резких перепадов в поставках по всему блоку, и стремление снизить спрос на газ.

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После полномасштабного вторжения России в Украину объем поставок российского газа в ЕС резко упал с 46% до 9%.

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Россия будет ежегодно терять 100 миллиардов долларов от утраченных продаж газа.

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