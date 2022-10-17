Курсовой всплеск был временным

Как рассказывает 24 каналу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, курсовой всплеск, наблюдавшийся в минувший понедельник из-за массированной ракетной атаки по украинским городам, оказался очень ограниченным во времени.

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На пике курс доллара на наличном рынке достигал отметки 42 гривны за доллар, но уже к вечеру опустился ближе к отметке 41 гривны. А на протяжении оставшейся недели находился в пределах коридора 40,5 – 41 гривна.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Главным стабилизационным фактором явилось насыщение рынка наличной валютой. Дефицит долларовых банкнот, спровоцировавший прошлую волну роста курса в наличном сегменте, окончательно преодолен. По крайней мере, по состоянию на первую половину октября. А психологическое влияние ракетных атак оказалось не столь значительным, как того можно было ожидать.

Каким будет курс на этой неделе: прогноз экспертки

Атака Киева и других городов утром 17 октября не повлекла значительного давления на курс. Доллар на сером рынке немного подорожал, но пока не может преодолеть отметку в 41 гривну.

Можно предположить, что при более или менее равном инфопространстве курс на наличном рынке на этой неделе будет находиться в пределах диапазона 40,6 – 41,6 гривны,

– говорит Анна Золотько.

Довольно позитивные новости поступают и по безналичному рынку. На прошлой неделе чистая продажа валюты Национальным банком сократилась до 613 миллионов долларов.

Это всего на 2 миллиона долларов меньше, чем неделей раньше, но даже тот факт, что объем интервенций не растет, выглядит довольно оптимистично.

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Курс валют на сегодня

Курс валют в банках 17 октября остановился при покупке на уровне 40,20 гривны (+5 копеек против 14 октября), продают - за 40,90 гривны за доллар (-10 копеек). Наличное евро также немного подорожало - банки покупают за 38,30 гривен (-10 копеек), а продают в среднем за 39,50 гривен за евро (без изменений).

Курс в обменниках в среднем покупают за 40,54 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,89 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро же покупают за 38,68 гривны (+8 копеек), а продают за 39,20 гривны (-9 копеек).

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,70 грн (+10 копеек), а продажа – 40,85 грн (+9 копеек). Евро продают по 38,82 гривны (91 копейка), а покупают за 39,10 гривны (без изменений).

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