Отключения света могут быть регулярными
Как рассказал 24 каналу эксперт по ЖКУ Олег Попенко, вероятнее всего попадания по энергетическим объектам продолжатся. Следовательно, веерные отключения света могут продолжаться всю осень и зиму.
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В первую очередь следить за информацией об отключении, как распространяемая властью или ДТЭК, чтобы быть готовым к отключению электроэнергии. Если вы видите, что есть информация о массовых отключениях на долгий период, то вы должны понимать, что ваш дом становится не жизнедеятельным. Потому что отключение электроэнергии в осенне-зимний период фактически приведет к тому, что многоквартирный дом не будет работать. Не будет работать подкачка воды, отопление, не будет работать горячая и холодная вода.
Что купить
- Конечно, пригодится генератор;
- Свечи и спички;
- Фонарики и батарейки;
- Адаптер к зарядке в авто;
- Павербанки и аккумуляторы (их держать постоянно заряженными);
- Устройства, позволяющие заряжать мобильные устройства от энергии солнца;
- Запастись водой. Наберите во все возможные пустые емкости;
Что делать, если исчез свет / Инфографика 24 канала
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Пропало газоснабжение: что делать
Если исчезнет газоснабжение, исчезнет и отопление в большинстве квартир. В таком случае следует запастись:
- сухим спиртом;
- Туристическими принуждениями, то есть горелками, благодаря которым можно приготовить пищу;
- Баллоном с газом;
- Запасами пищи (как быстрого приготовления, так и долго сохраняющихся продуктов: консервы, крупы и остальные).
- Найдите альтернативу батареям, а именно электрообогреватели, УФО, вентиляторы с теплым воздухом и кондиционеры;
- Используйте грелку. Она поможет согреться в своей кровати.
- Если есть камины, печи, буржуйки или другие приборы для обогрева с помощью сырья, это тоже спасет ситуацию.
Как действовать, если исчезнет газоснабжение / Инфографика 24 канала