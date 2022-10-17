Отключения света могут быть регулярными

Как рассказал 24 каналу эксперт по ЖКУ Олег Попенко, вероятнее всего попадания по энергетическим объектам продолжатся. Следовательно, веерные отключения света могут продолжаться всю осень и зиму.

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Олег Попенко Эксперт по ЖКУ В первую очередь следить за информацией об отключении, как распространяемая властью или ДТЭК, чтобы быть готовым к отключению электроэнергии. Если вы видите, что есть информация о массовых отключениях на долгий период, то вы должны понимать, что ваш дом становится не жизнедеятельным. Потому что отключение электроэнергии в осенне-зимний период фактически приведет к тому, что многоквартирный дом не будет работать. Не будет работать подкачка воды, отопление, не будет работать горячая и холодная вода.

Что купить

Конечно, пригодится генератор;

Он позволит решать вопросы электроэнергии в помещении. Однако это будет действовать только в случае, когда люди живут в частном доме. Ведь генератор на 40-ти квартирный подъезд стоит около 700 тысяч гривен и потребляет около 4,5 литра дизтоплива в час.

Свечи и спички;

Фонарики и батарейки;

Адаптер к зарядке в авто;

Павербанки и аккумуляторы (их держать постоянно заряженными);

Устройства, позволяющие заряжать мобильные устройства от энергии солнца;

Запастись водой. Наберите во все возможные пустые емкости;



Что делать, если исчез свет / Инфографика 24 канала

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Пропало газоснабжение: что делать

Если исчезнет газоснабжение, исчезнет и отопление в большинстве квартир. В таком случае следует запастись:

сухим спиртом;

Туристическими принуждениями, то есть горелками, благодаря которым можно приготовить пищу;

Баллоном с газом;

Запасами пищи (как быстрого приготовления, так и долго сохраняющихся продуктов: консервы, крупы и остальные).

Найдите альтернативу батареям, а именно электрообогреватели, УФО, вентиляторы с теплым воздухом и кондиционеры;

Используйте грелку. Она поможет согреться в своей кровати.

Сделать можно своими руками: из пластиковой бутылки и горячей воды.

Если есть камины, печи, буржуйки или другие приборы для обогрева с помощью сырья, это тоже спасет ситуацию.

Для этого следует запастись дровами, углем или хворостом. Но такой вид отопления возможен только в частном доме.



Как действовать, если исчезнет газоснабжение / Инфографика 24 канала

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