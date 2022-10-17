Отключения света могут быть регулярными

Как рассказал 24 каналу эксперт по ЖКУ Олег Попенко, вероятнее всего попадания по энергетическим объектам продолжатся. Следовательно, веерные отключения света могут продолжаться всю осень и зиму.

Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот

Олег Попенко

Эксперт по ЖКУ

В первую очередь следить за информацией об отключении, как распространяемая властью или ДТЭК, чтобы быть готовым к отключению электроэнергии. Если вы видите, что есть информация о массовых отключениях на долгий период, то вы должны понимать, что ваш дом становится не жизнедеятельным. Потому что отключение электроэнергии в осенне-зимний период фактически приведет к тому, что многоквартирный дом не будет работать. Не будет работать подкачка воды, отопление, не будет работать горячая и холодная вода.

Что купить

  • Конечно, пригодится генератор;
  • Свечи и спички;
  • Фонарики и батарейки;
  • Адаптер к зарядке в авто;
  • Павербанки и аккумуляторы (их держать постоянно заряженными);
  • Устройства, позволяющие заряжать мобильные устройства от энергии солнца;
  • Запастись водой. Наберите во все возможные пустые емкости;


Что делать, если исчез свет / Инфографика 24 канала

Актуально Как сохранить тепло и обогреть свой дом без отопления

Пропало газоснабжение: что делать

Если исчезнет газоснабжение, исчезнет и отопление в большинстве квартир. В таком случае следует запастись:

  • сухим спиртом;
  • Туристическими принуждениями, то есть горелками, благодаря которым можно приготовить пищу;
  • Баллоном с газом;
  • Запасами пищи (как быстрого приготовления, так и долго сохраняющихся продуктов: консервы, крупы и остальные).
  • Найдите альтернативу батареям, а именно электрообогреватели, УФО, вентиляторы с теплым воздухом и кондиционеры;
  • Используйте грелку. Она поможет согреться в своей кровати.
  • Если есть камины, печи, буржуйки или другие приборы для обогрева с помощью сырья, это тоже спасет ситуацию.


Как действовать, если исчезнет газоснабжение / Инфографика 24 канала