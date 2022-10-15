Как утеплить дом

Как рассказал 24 каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, для того чтобы утеплить дом нужно прежде всего заменить окна в квартире, а также входные двери.

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Олег Попенко Эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Если собраться средствами, то можно заменить окна в подъезде и тамбурные или входные двери в дом. Все это делается быстро и даст результат.

Хорошо удерживают тепло в квартире и в частном доме пластиковые окна. Однако, если на это нет средств, можно утеплить своими руками: нужно откосы на окнах или другие же щели заклеить ватой и липколентой.

Что делать, если в доме исчезло отопление

Отрегулируйте пластиковые окна на плотное зимнее закрывание, чтобы уменьшить выход тепла;

Постелите ковры на полу. Они отлично сохраняют тепло;

Проверьте изоляцию окон и обновите по необходимости монтажную пену и силикон;

Впускайте свет в дом, когда на улице греет солнце. Солнце может повысить температуру в комнате или квартире на несколько градусов;

Батареи, расположенные в нишах, обустройте фольговой изоляцией, то есть поместите алюфом между стеной и батареей. Это сэкономит до 20% тепла;

Найдите альтернативу батареям, а именно электрообогреватели, УФО, вентиляторы с теплым воздухом и кондиционеры;

При отсутствии света камины, печи, буржуйки или других приборов для обогрева с помощью сырья спасут ситуацию. Поэтому следует запастись дровами, углем или хворостом;

Важно, что такой вид отопления возможен только в частном доме.

Купите баллоны с газом и туристические горелки. Это поможет приготовить еду и погреться;

Используйте грелку в своей кровати. Ее можно сделать собственноручно из пластиковой бутылки и горячей воды. Чем больше грелок будет в помещении – тем теплее будет.



Что делать, если исчезнет газоснабжение / Инфографика 24 канала

Как действовать в случае отключения света

Как рассказал Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова, если обстрелы энергетической инфраструктуры продолжатся, прежде всего следует сохранять спокойствие. Заранее нужно подготовиться к возможным случаям прекращения электроснабжения, что может привести к остановке участвующих и в водоснабжении насосов.

снабдите себя резервами воды. Наберите в пустые емкости воды;

на сегодняшний день доступны такие устройства, которые дают возможность заряжать мобильные устройства от энергии солнца;

найдите и купите аккумуляторные батареи, которые позволяют заряжать энергоемкие устройства.



Что делать при отсутствии света / Инфографика 24 канал

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