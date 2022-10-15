Як утеплити будинок

Як розповів 24 каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, для того, аби утеплити будинок потрібно насамперед замінити вікна у квартирі, а також вхідні двері.

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Олег Попенко Експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Якщо зібратися коштами, то можна замінити вікна у під'їзді й тамбурні чи то вхідні двері у будинок. Усе це робиться швидко і дасть результат.

Добре утримують тепло у квартирі та приватному будинку пластикові вікна. Проте, якщо на це немає коштів, можна утеплити власноруч: потрібно укоси на вікнах або інші ж щілини заклеїти ватою та липкострічкою.

Що робити, якщо у будинку зникло опалення

Відрегулюйте пластикові вікна на зимове щільне закривання, щоб зменшити вихід тепла;

Постеліть килими на підлозі. Вони чудово зберігають тепло;

Перевірте ізоляцію вікон й поновіть за необхідності монтажну піну й силікон;

Впускайте світло до домівки, коли на вулиці гріє сонце. Сонце може підвищити температуру в кімнаті чи квартирі на кілька градусів;

Батареї, які розташовані у нішах, облаштуйте фольговою ізоляцією, тобто помістіть алюфом між стіною та батареєю. Це заощадить до 20% тепла;

Знайдіть альтернативу батареям, а саме електрообігрівачі, УФО, вентилятори з теплим повітрям та кондиціонери;

При відсутності світла каміни, печі, буржуйки чи інших прилади для обігріву за допомогою сировини, врятують ситуацію. Тому варто запастися дровами, вугілля чи хмизом;

Важливо, такий вид опалення можливий лише у приватному будинку.

Закупіть балони з газом та туристичні пальники. Це допоможе приготувати їжу та погрітися;

Використовуйте грілку у власному ліжку. Її ще можна зробити власноруч з пластикової пляшки та гарячої води. Чим більше грілок буде у приміщенні – тим тепліше буде.



Що робити, якщо зникне газопостачання / Інфографіка 24 каналу

Як діяти у разі вимкнення світла

Як розповів Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова, якщо обстріли енергетичної інфраструктури продовжаться, перш за все варто зберігати спокій. Завчасно потрібно підготуватися до можливих випадків припинення електропостачання, що може призведе до зупинки насосів, які беруть участь й у водопостачанні.

забезпечте себе резервами води. Наберіть у порожні ємкості води;

на сьогодні доступні такі пристрої, які дають можливість заряджати мобільні пристрої від енергії сонця;

знайдіть та купіть акумуляторні батареї, які дають можливість заряджати енергоємні пристрої.



Що робити при відсутності світла / Інфографіка 24 канал



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