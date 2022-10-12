У коментарі 24 каналу експерт з ЖКП Олег Попенко розповів, що ймовірно влучання по енергетичних об'єктах продовжаться.

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Росіяни й надалі битимуть по інфраструктурі, тому українці повинні бути готовими до того, що електроенергії не вистачатиме.

Як діяти у такому разі

Як розповів Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова, якщо обстріли енергетичної інфраструктури продовжаться, перш за все варто зберігати спокій. Завчасно потрібно підготуватися до можливих випадків припинення електропостачання, що може призведе до зупинки насосів, які беруть участь й у водопостачанні.

По-перше, забезпечте себе резервами води. Наберіть у порожні ємкості води.

По-друге, якщо є можливість, придбайте туристичні примуси для приготування їжі.

По-третє, на сьогодні доступні такі пристрої, які дають можливість заряджати мобільні пристрої від енергії сонця,

По-четверте, знайдіть та купіть акумуляторні батареї, які дають можливість заряджати енергоємні пристрої.



Що робити, коли зникла вода у будинку / Інфографіка 24 каналу

Пам'ятайте, що усі поради залежатимуть від конкретної потреби конкретного домогосподарства.

Олег Попенко зауважує, що підготувати оселю до відключення електроенергії в приватному секторі простіше, ніж у багатоповерхівці.

Олег Попенко Експерт з ЖКП Генератор на під'їзд не встановити. На 40-квартирний під'їзд він коштуватиме 700 тисяч гривень й важитиме майже тонну. При цьому споживає близько 4,5 літра дизпалива на годину.

Експерт радить прислухатися до будь-якої інформації від влади чи ДТЕК. Якщо є дані про масові відключення на довгий період, то будинок стає не життєдіяльним. Відключення електроенергії в осінньо-зимовий період фактично призведе до того, що не працюватиме підкачка води, опалення, не працюватиме гаряча і холодна вода.

Коли ракетні удари можуть спричинити ще більші проблеми

Російські ракети в основному б'ють по об'єктах маневрувальної генерації. Це теплові електростанції, що споживають вугілля та газ. Ці станції вмикаються переважно у ранкові та вечірні піки. Технічні пошкодження таких станцій можна вирішити, і навіть доволі швидко. Це відбувається через віялові відключення, тобто обмеження електропостачання.

Проте, як розповідає 24 каналу Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, якщо ж у майбутньому російські ракетні удари заподіють шкоду об'єктам атомної генерації, не по самих електростанціях, а по підстанціях, лініях передач, або ж по об'єктах, які входять в атомну електростанцію, то це виведе станцію з ладу на 2 — 4 дні. А це вже велика проблема.

Коли розпочнеться справжня холодна зима, і від електроенергії залежатиме ще й теплокомуненерго, такі наслідки від обстрілів будуть більш проблемними. Ми, як газифікована країна, сильно залежимо зимою від газу, бо це тепло у більшості домівок,

– каже Корольчук.



Як діяти, якщо зникне газопостачання у будинку / Інфографіка 24 каналу

Скільки часу можлива зупинка електропостачання

За словами експерта, з технічної точки зору переривання в електропостачанні навіть при найгіршому сценарії не триватимуть більше ніж 12 годин.

Максим Білявський Провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова Найбільш реалістичний сценарій в зупинці в електропостачанні – це близько 2 – 4 години. Практика крайніх трьох днів демонструє те, що наші енергетики – герої енергетичного фронту, й вони можуть розв'язати енергетичні питання за найкоротший термін. На прикладі міста Києва та Київської області, тривалість зупинки або перериванні енергопостачання становить не більше, ніж 3 – 4 години.

Найбільш складна ситуація, яка була у частині електропостачання, спостерігалася у Львівській області. Попри складнощі, електрика була відновлена не пізніше, аніж за 12 годин.

З вчорашнього дня третина мешканців міста та області вже отримали електропостачання. Звісно, відбуваються певні переривання, які пов'язані з балансуванням системи, але найбільш масштабний обстріл українська енергетична система пережила.



Карта обстрілів України / Інфографіка 24 каналу

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Європейський інвестиційний банк допоможе Україні у відновленні інфраструктури

Україні було перераховано додаткових понад пів мільярда євро, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На що підуть кошти:

550 мільйонів євро від ЄІБ допоможуть покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі.

Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах.

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