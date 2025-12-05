Що відомо про допомогу від Швеції?

Про це уряд повідомив у п'ятницю, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Поки ЄС сперечається: Британія готує Україні мільярди з російських активів

Країна планує поступово згорнути допомогу таким державам:

Зімбабве; Танзанії; Мозамбіку; Ліберії; Болівії.

Україна є найважливішим зовнішньополітичним та політичним пріоритетом у сфері допомоги для Швеції, і тому уряд збільшить підтримку Україні щонайменше до 10 мільярдів крон (1,06 мільярдів доларів) у 2026 році,

– заявив міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Він додав, що "не існує жодного секретного друкарського верстата для створення банкнот на потреби допомоги". І ці гроші мають бути взяті "звідкись".

В уряді заявили, що такі заходи дозволять вивільнити понад 2 мільярди крон у найближчі два роки. І їх можна буде переадресувати Україні. Зокрема на проєкти з відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Швеція вже скоротила допомогу більш ніж для 10 країн із моменту приходу до влади нинішнього уряду у 2022 році, включно з Буркіна-Фасо та Малі,

– йдеться у матеріалі.

Швеція є великим донором розвитку та гуманітарної допомоги. Її бюджет становив 56 мільярдів крон щороку протягом останніх трьох років.

Зауважте! Уряд заявив, що скоротить його до 53 мільярдів крон на рік у період 2026 – 2028 років і здійснить переорієнтацію витрат, зокрема використовуючи частину цих коштів для покриття витрат на імміграцію та репатріацію мігрантів.

Нагадаємо, що Швеція вже нещодавно виділяла Україні допомогу. Про це писала Європейська правда.

Уряд Швеції оголосив про надання Україні нового пакета цивільної допомоги на суму понад 1,1 мільярда шведських крон (100 мільйонів євро) для задоволення найнагальніших потреб у відновленні та зміцненні стійкості країни,

– йде мова у тексті.

Пакет допомоги спрямований на задоволення найнагальніших потреб, зокрема:

енергопостачання; ремонт і відновлення пошкодженої інфраструктури; реформи; охорону здоров'я.

Зверніть увагу! Загальна сума пакета допомоги становить 1,112 мільярда шведських крон.

Що ще відомо про допомогу Швеції?