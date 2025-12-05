Скільки готова передати Британія?

Міністри заявили, що планують виділити 8 мільярдів фунтів стерлінгів, що складає близько 10,6 мільярда доларів, із коштів Кремля, заблокованих на території Великої Британії, передає 24 Канал з посиланням на The Times.

Британські політики попередили, що російський диктатор Володимир Путін становить "реальну загрозу для громадян країни, її безпеки та добробуту", тому Україні необхідна підтримка.

Наразі Велика Британія намагається домовитися з Євросоюзом та іншими країнами, зокрема, Канадою, щоб знайти до 100 мільярдів фунтів стерлінгів для потреб української оборони та посилити тиск на Путіна.

Ці кошти здатні покрити понад дві третини фінансових потреб України на наступні два роки – як для продовження війни, так і для відбудови у разі укладення мирної угоди,

– зазначає видання.

За його джерелами, Велика Британія обговорила можливість використання заморожених на своїй території активів Кремля на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, що відбулася цього тижня.

Міністерка закордонних справ Іветт Купер наполягає, що країни мають діяти спільно у питанні використання російських активів. Її підтримують Франція, Німеччина та Єврокомісія.

Вона наголосила, що потрібен узгоджений міжнародний план у цьому питанні. І це потрібно не лише для підтримки України, але й для того, щоб надіслати Москві чіткий сигнал, що вона не зможе "пересидіти" та зберегти економічний контроль.

Важливо! Разом з тим дожерла в уряді повідомляють, що механізм передачі Україні 8 мільярдів фунтів стерлінгів з активів Росії у Британії ще опрацьовують.

Що пропонують у Євросоюзі?

Тим часом у Євросоюзі ніяк не можуть дійти згоди щодо використання російських активів для фінансування України. Бельгія виступає категорично проти передачі цих коштів Києву через побоювання юридичної відповідальності перед Росією.

Основна сума заморожених російських коштів знаходиться у бельгійському депозитарії Euroclear. Бельгійський уряд підрахував, що сума становить третину річного ВВП країни, тому він не готовий йти на такі ризики.

Після численних спроб умовити Бельгію президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вирішила піти на кардинальний крок. Вона пропонує застосувати надзвичайні повноваження ЄС для вилучення активів і ухвалити рішення про їх використання не одноголосно, а більшістю голосів країн ЄС.

Юристи вже попереджають, що це рішення викличе численні судові позови, пише Financial Times.

Це, звісно, будуть оскаржувати. Ніхто не має ілюзій. Точно підуть у суд, і, можливо, навіть виграють. Це має поганий вигляд, але інших варіантів не залишилося,

– зазначив високопосадовець ЄС.

Зауважте! Швидке рішення про подальше фінансування критично важливе для України, яка вже у першому кварталі 2026 року може стикнутися з бюджетним дефіцитом і гостро потребує фінансування для продовження оборони.

Яка позиція Бельгії?