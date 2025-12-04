Чому Бельгія проти використання активів Росії?

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, передає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю виданню La Libre.

Де Вевер пожалівся, що тиск на Бельгію щодо використання російських коштів колосальний. За його словами, його команда працює над цим питання вдень і вночі. Але підтримати кредит Києву на основі активів Центробанку Росії, що заблоковані у бельгійському депозитарії після 2022 року, його уряд не може.

Це була б гарна історія: забрати гроші у лиходія Путіна й передати їх Україні. Але привласнити заморожені активи іншої держави, її суверенні фонди – такого ніколи не робили,

– сказав бельгійський прем'єр.

При цьому політик вкотре назвав використання коштів Кремля саме "крадіжкою". Він згадав про Другу світову війну та зауважив, що навіть тоді активи Німеччини не конфіскували, а просто заморозили.

Чого боїться де Вевер?

Прем'єр вважає, що вирішувати долю заблокованих коштів потрібно після війни – держава, що програла, повинна віддати частину або всі ці активи як компенсацію переможцю.

Барт де Вевер Прем'єр-міністр Бельгії Але хто всерйоз вірить, що Росія програє в Україні? Це вигадка, повна ілюзія. Та й навіть небажано, щоб вона програла, адже це призвело б до нестабільності в країні, яка має ядерну зброю.

До того ж він повторив, що російський диктатор Володимир Путін не сприйме спокійно конфіскацію активів. Адже раніше Кремль вже дав зрозуміти Бельгії, що готовий на жорсткі заходи у відповідь. За словами прем'єра:

Росія може конфіскувати певні активи Euroclear, які знаходяться на її території, а це 16 мільярдів євро.

Також здатна відібрати бельгійські заводи.

Білорусь і Китай можуть конфіскувати західні активи на підтримку Москви.

Тому де Вевер й надалі блокуватиме використання російських активів, поки усі країни ЄС не розподілять ризики, яких може зазнати Бельгія

Без цього розподілу ризиків я робитиму все, щоб заблокувати це питання. Все,

– наголосив політик.

Зауважимо! Напередодні Бельгія відкинула пропозицію Єврокомісії, яка дозволила б ЄС використати заморожені активи Росії для фінансування України. міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що вона не вирішує належним чином занепокоєння Бельгії з цього питання, пише Bloomberg.

Яка ситуація щодо "репараційного кредиту"?