Почему Бельгия против использования активов России?

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает 24 Канал со ссылкой на его интервью изданию La Libre.

Де Вевер пожаловался, что давление на Бельгию по использованию российских средств колоссальное. По его словам, его команда работает над этим вопросом днем и ночью. Но поддержать кредит Киеву на основе активов Центробанка России, заблокированных в бельгийском депозитарии после 2022 года, его правительство не может.

Это была бы хорошая история: забрать деньги у злодея Путина и передать их Украине. Но присвоить замороженные активы другого государства, его суверенные фонды – такого никогда не делали,

– сказал бельгийский премьер.

При этом политик в очередной раз назвал использование средств Кремля именно "кражей". Он вспомнил о Второй мировой войне и заметил, что даже тогда активы Германии не конфисковали, а просто заморозили.

Чего боится де Вевер?

Премьер считает, что решать судьбу заблокированных средств нужно после войны – проигравшее государство,, должно отдать часть или все эти активы в качестве компенсации победителю.

Барт де Вевер Премьер-министр Бельгии Но кто всерьез верит, что Россия проигрывает в Украине? Это выдумка, полная иллюзия. Да и даже нежелательно, чтобы она проиграла, ведь это привело бы к нестабильности в стране, которая имеет ядерное оружие.

К тому же он повторил, что российский диктатор Владимир Путин не воспримет спокойно конфискацию активов. Ведь ранее Кремль уже дал понять Бельгии, что готов на жесткие ответные меры.

Россия может конфисковать определенные активы Euroclear, которые находятся на ее территории, а это 16 миллиардов евро.

Также может отобрать бельгийские заводы.

Беларусь и Китай, по словам премьера, тоже могут конфисковать западные активы в поддержку Москвы.

Поэтому де Вевер и в дальнейшем будет блокировать использование российских активов, пока все страны ЕС не распределят риски, которые может понести Бельгия

Без этого распределения рисков я буду делать все, чтобы заблокировать этот вопрос. Все,

– подчеркнул политик.

Заметим! Накануне Бельгия отвергла предложение Еврокомиссии, которая позволила бы ЕС использовать замороженные активы России для финансирования Украины. министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что она не решает должным образом беспокойство Бельгии по этому вопросу, пишет Bloomberg.

Какова ситуация относительно "репарационного кредита"?