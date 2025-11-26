Какой запасной план готовит ЕС?

Представители стран ЕС обсуждали варианты финансирования с Еврокомиссией на встрече в Брюсселе, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Дипломаты ожидают, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в течение нескольких дней представит юридически обоснованный текст по "репарационному кредиту".

Следующим шагом является готовность Комиссии представить юридический текст,

– заявила фон дер Ляйен в среду, 26 ноября.

Однако Бельгия все еще имеет опасения относительно юридической ответственности за использование замороженных российских активов.

Поэтому в Брюсселе сейчас набирает поддержку идея так называемого "транзитного кредита" для Украины. Его хотят профинансировать за счет заимствований ЕС, чтобы удержать Украину на плаву финансово в первые месяцы 2026 года.

По замыслу экспертов, такой шаг даст больше времени, чтобы утвердить и организовать полный "репарационный кредит" с использованием миллиардов Кремля способом, на который согласится Бельгия.

При этом Украине могут предложить погасить этот "транзитный кредит", когда она получит средства долгосрочного "репарационного кредита".

Впрочем, в долгосрочной перспективе единственным возможным решением все же считают "репарационный кредит, поскольку страны ЕС не хотят выделять финансирование из собственных бюджетов.

Я не вижу ни одного сценария, в котором европейские налогоплательщики будут оплачивать счет самостоятельно",

- подчеркнула фон дер Ляйен.

Стоит знать! Сейчас Франция, Германия, Нидерланды, Литва и Люксембург настаивают на скорейшем решении вопроса о будущем финансировании Украины.

Какова ситуация вокруг "репарационного кредита"?

Около месяца назад на саммите в Брюсселе лидеры ЕС так и не смогли согласовать "репарационный кредит" Украине на основе замороженных российских активов на сумму 140 миллиардов евро.

Идея столкнулась с решительным сопротивлением премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, поскольку значительная часть средств хранится в бельгийских финансовых учреждениях, пишет Financial Times. Он призвал, чтобы ЕС поделил между всеми странами блока риски, связанные с предоставлением такого кредита.

Я хочу полного распределения рисков. Если средства придется возвращать, каждое государство-член должно взять на себя часть ответственности. Последствия не могут лечь только на Бельгию,

– подчеркнул де Вевер.

С тех пор Еврокомиссия пытается убедить бельгийское правительство, но опасения относительно последствий такого шага у него пока остаются.

При этом, как отмечает издание, на фоне обострения мирных переговоров и нехватки средств у Киева, вопрос российских активов приобрел новое срочное значение.

Важно! Следующий саммит ЕС, на котором снова должны рассмотреть предложение по "репарационного кредита" Украине запланирован на 18 декабря.

Почему этот кредит так важен?