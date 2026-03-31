На этот раз Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США продлило дедлайн на месяц. Об этом пишет Reuters.

Что известно о продлении срока для продажи?

США продлили дедлайн для переговоров по продаже зарубежных активов российской нефтяной компании "Лукойл". Управление по контролю за иностранными активами уже в четвертый раз отсрочило этот процесс – этот раз до 1 мая.

Речь идет об активах, стоимость которых оценивается примерно в 22 миллиарда долларов. Они стали предметом интереса ряда крупных международных инвесторов после введения санкций против российского энергетического сектора.

Среди потенциальных покупателей – американская инвестиционная компания Carlyle, нефтяные гиганты Exxon Mobil и Chevron, международный холдинг из Абу-Даби International Holding Company, а также австрийский инвестор Бернд Бергмайр.

Впрочем, любые сделки по этим активам потребуют обязательного согласования с OFAC, что фактически дает Вашингтону контроль над процессом продажи.

Почему на самом деле США тормозят процесс продажи?

По данным Reuters, администрация США намеренно замедляет продажу международных активов "Лукойла". Это делается для усиления давления на Россию в контексте возможных переговоров по завершению войны против Украины.

В частности, условия продажи остаются жесткими: российская сторона не может получить никаких авансовых платежей. Все средства от реализации активов должны быть размещены на замороженных счетах под контролем США. Таким образом, даже в случае продажи активов Россия фактически не сможет воспользоваться этими средствами, что ограничивает ее финансовые возможности.

Ситуацию дополнительно усложняет информация украинской разведки, согласно которой Кремль якобы предлагал США масштабную экономическую сделку на сумму до 12 триллионов долларов. В этой потенциальной договоренности активы "Лукойла" могут быть лишь частью более широких переговоров.

Параллельно с этим в Европе усиливается давление на Россию. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа призвал Евросоюз не только срочно утвердить 20-й пакет санкций, но и уже начать подготовку 21-го, который должен быть еще жестче.

Какие активы "Лукойла" выставлены на продажу и почему они важны?

Иностранные активы "Лукойла" охватывают широкий спектр энергетической инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы, сеть автозаправочных станций и логистические объекты в Европе и других регионах. Компания годами активно инвестировала в международные проекты, поэтому ее зарубежный портфель оценивается в десятки миллиардов долларов.

После введения санкций эти активы фактически оказались под ограничениями, что значительно усложнило их использование и управление. Часть из них работает в ограниченном режиме или требует новых инвесторов для дальнейшей деятельности.

Для потенциальных покупателей эти активы представляют интерес из-за уже налаженной инфраструктуры и доступа к рынкам, однако риски остаются высокими из-за политической неопределенности. Именно поэтому переговоры продолжаются дольше, чем ожидалось, а процесс продажи контролируется американскими властями.

Ключевым фактором является то, что даже после продажи Россия не сможет свободно распоряжаться полученными средствами, поскольку они будут оставаться замороженными. Это превращает активы "Лукойла" не только в экономический ресурс, но и в инструмент международного давления.

В итоге, судьба этих активов в значительной степени зависит не только от бизнес-решений, но и от развития геополитической ситуации и дальнейших санкционных шагов Запада.

Что это означает для Украины?