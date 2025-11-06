Что известно о планах Болгарии в отношении активов "Лукойла"?

Болгария разрабатывает изменения в законодательство, которые позволят ей конфискацию и продажу Бургасского нефтеперерабатывающего завода, чтобы защитить завод от санкций США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Кризис накрыл бизнес: большинство компаний России переходят в "режим выживания"

Бургас – единственный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии, который был ключевой частью иностранной бизнес-империи "Лукойла". Законопроект позволит специальному управляющему, если его назначат, контролировать продажу НПЗ в Бургасе, владельцем которого является компания "Лукойл".

Тогда российская компания не будет иметь права голосовать или подавать апелляцию. Планируют, что назначение специального менеджера для временного операционного контроля над болгарской деятельностью "Лукойла" сможет:

обеспечить энергетическую безопасность;

предотвратить кризис снабжения;

уменьшить риск будущих или вторичных санкций.

Что думает президент?

Вместе с этим на днях сообщалось, что президент Болгарии ветировал закон о продаже активов российского "Лукойла", сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Болгарии Румен Радев обжаловал норму, которая обязывает проводить такие сделки под контролем Госагентства национальной безопасности и получать от него письменное заключение о допустимости продажи активов.

Обратите внимание! Крупнейший НПЗ Болгарии в Бургасе способен ежегодно перерабатывать до 10 миллионов тонн нефти и обеспечивает до 80% топлива страны. "Лукойл" также руководит в стране 220 автозаправочными станциями, 9 нефтебазами и бизнесом по бункеровке морских и воздушных судов.

Что известно о продаже активов "Лукойла"?