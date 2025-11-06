Что известно о планах Болгарии в отношении активов "Лукойла"?
Болгария разрабатывает изменения в законодательство, которые позволят ей конфискацию и продажу Бургасского нефтеперерабатывающего завода, чтобы защитить завод от санкций США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Бургас – единственный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии, который был ключевой частью иностранной бизнес-империи "Лукойла". Законопроект позволит специальному управляющему, если его назначат, контролировать продажу НПЗ в Бургасе, владельцем которого является компания "Лукойл".
Тогда российская компания не будет иметь права голосовать или подавать апелляцию. Планируют, что назначение специального менеджера для временного операционного контроля над болгарской деятельностью "Лукойла" сможет:
- обеспечить энергетическую безопасность;
- предотвратить кризис снабжения;
- уменьшить риск будущих или вторичных санкций.
Что думает президент?
Вместе с этим на днях сообщалось, что президент Болгарии ветировал закон о продаже активов российского "Лукойла", сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент Болгарии Румен Радев обжаловал норму, которая обязывает проводить такие сделки под контролем Госагентства национальной безопасности и получать от него письменное заключение о допустимости продажи активов.
Обратите внимание! Крупнейший НПЗ Болгарии в Бургасе способен ежегодно перерабатывать до 10 миллионов тонн нефти и обеспечивает до 80% топлива страны. "Лукойл" также руководит в стране 220 автозаправочными станциями, 9 нефтебазами и бизнесом по бункеровке морских и воздушных судов.
Что известно о продаже активов "Лукойла"?
Gunvor Group покупает международные активы "Лукойла", и влияние России после этого исключено, даже в случае отмены санкций. Сделка должна пройти одобрение регуляторов, а продажа активов обратно исключена, что обеспечивает полный разрыв связей с "Лукойлом".
Введенные США санкции против "Лукойла" и "Роснефти" могут сократить экспорт нефти России в Индию и Китай на 70%, а она сама может терять около 100 миллиардов долларов в год из-за ограничений. Санкции ежемесячно будут забирать у россиян не менее 5 миллиардов долларов.