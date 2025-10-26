Какие убытки для России из-за санкций Трампа?
Экспорт нефти в Индию и Китай из-за санкций может сократиться на 70%. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает 24 Канал.
Владислав Власюк отметил, что благодаря ограничениям Россия может терять не менее 5 миллиардов долларов в месяц. Санкции коснутся, в частности, экспорта в Индию и Китай, однако часть Евросоюза до сих пор зависима от "Лукойла"
Это потенциально означает в районе 100 миллиардов долларов в год неполучения доходов. Мы ожидаем, что при условии надлежащего соблюдения соответствующих санкционных ограничений, Россия потеряет не менее 60-70% своего экспорта нефти и в Индию, и в Китай,
– сказал Власюк.
По его словам, это существенная потеря, ведь сейчас Россия в месяц зарабатывает в районе 10 миллиардов долларов.
Что известно о санкциях США против России?
США 22 октября объявили новые санкции против России, направленные против нефтяного сектора, сообщили в Министерстве финансов, передает 24 Канал.
Они касаются, в частности, компаний "Роснефть" и "Лукойл". Также ограничения применяли в отношении 31 дочернего подразделения этих компаний.
Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,
– прокомментировал санкции Трамп.
Министр финансов Скотт Бессент при этом отметил, что США продолжат расширять санкции, если будет необходимо, чтобы заставить Россию прекратить войну.
Как действуют санкции Трампа и как отреагировал Путин?
Индия находит альтернативу российской нефти и начала закупки нефти из Катара и Ирака из-за санкций США. Reliance Industries Ltd. приобрела миллионы баррелей нефти с Ближнего Востока и США, адаптируя контракты к новым регуляторным условиям.
Путин назвал новые санкции США попыткой оказать давление на Россию, однако одновременно дал понять, что Кремль не намерен идти на уступки Вашингтону. Он подчеркнул, что ни одно уважающее себя, государство, не должно принимать решения под внешним давлением.
Санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" могут заставить эти компании продать активы и прекратить поставки нефти в Европу. Европейские банки и бизнесы, опасаясь санкций от США, не захотят сотрудничать с российскими фирмами.