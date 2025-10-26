Как Трамп противостоит импорту российской нефти?

Шаг Трампа поможет ЕС навсегда “выгнать” российскую нефть из блока, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

В среду Трамп объявил о новых санкциях, направленные против российской компании "Лукойл" и ее государственной компании "Роснефть", что стало первыми санкциями США против Москвы с момента его вступления в должность.

Это важный шаг. И он заставит европейские страны и компании, которые продолжают импортировать энергоносители, пересмотреть эти операции до 21 ноября, когда санкции вступят в силу,

– рассказала Кимберли Донован, эксперт центра Atlantic Council.

На "Роснефть" и "Лукойл" приходится около двух третей от 4,4 миллиона баррелей сырой нефти, экспортируемой Россией ежедневно. Санкции грозят лишить половины этих поставок, более ощутимый эффект новые меры могут иметь на Европу.

"Роснефть" в Европе фактически потеряла позиции после того, как Германия в 2022 году взяла под контроль ее дочерние структуры. С "Лукойлом" ситуация другая. Компания России владеет:

сотнями автозаправок по ЕС;

крупными НПЗ в Румынии и Болгарии;

долей в 45% нефтеперерабатывающего завода в Нидерландах.

Она продолжает поставки нефти в Венгрию и Словакию, которые до сих пор зависят от Москвы на 86-100% и используют право на санкционное исключение, упорно сопротивляясь давлению ЕС.

Однако предсказывают, что теперь ситуация меняется. Минфин США заявил, что может ввести санкции против любого, кто продолжит работать с "Лукойлом" или "Роснефтью". Это означает, что европейские банки больше не будут проводить платежи для этих компаний.

Успеет ли ЕС за год отказаться от нефти и газа из России?

ЕС планирует отказаться от российской нефти и газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Министр энергетики Германии Катерини Райхе рассказала, что ее страна поддерживает ЕС на пути к этому благодаря нескольким шагам. Это, в частности:

много инвестиций, чтобы диверсифицироваться;

новые партнерства для импорта газа;

развитие возобновляемой энергетики.

Что известно об отказе Европы от российских энергоносителей?