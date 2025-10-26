Как Трамп противостоит импорту российской нефти?
Шаг Трампа поможет ЕС навсегда “выгнать” российскую нефть из блока, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Смотрите также Испытывают терпение Трампа: китайское судно помогает России обходить санкции
В среду Трамп объявил о новых санкциях, направленные против российской компании "Лукойл" и ее государственной компании "Роснефть", что стало первыми санкциями США против Москвы с момента его вступления в должность.
Это важный шаг. И он заставит европейские страны и компании, которые продолжают импортировать энергоносители, пересмотреть эти операции до 21 ноября, когда санкции вступят в силу,
– рассказала Кимберли Донован, эксперт центра Atlantic Council.
На "Роснефть" и "Лукойл" приходится около двух третей от 4,4 миллиона баррелей сырой нефти, экспортируемой Россией ежедневно. Санкции грозят лишить половины этих поставок, более ощутимый эффект новые меры могут иметь на Европу.
"Роснефть" в Европе фактически потеряла позиции после того, как Германия в 2022 году взяла под контроль ее дочерние структуры. С "Лукойлом" ситуация другая. Компания России владеет:
- сотнями автозаправок по ЕС;
- крупными НПЗ в Румынии и Болгарии;
- долей в 45% нефтеперерабатывающего завода в Нидерландах.
Она продолжает поставки нефти в Венгрию и Словакию, которые до сих пор зависят от Москвы на 86-100% и используют право на санкционное исключение, упорно сопротивляясь давлению ЕС.
Однако предсказывают, что теперь ситуация меняется. Минфин США заявил, что может ввести санкции против любого, кто продолжит работать с "Лукойлом" или "Роснефтью". Это означает, что европейские банки больше не будут проводить платежи для этих компаний.
Успеет ли ЕС за год отказаться от нефти и газа из России?
ЕС планирует отказаться от российской нефти и газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Министр энергетики Германии Катерини Райхе рассказала, что ее страна поддерживает ЕС на пути к этому благодаря нескольким шагам. Это, в частности:
- много инвестиций, чтобы диверсифицироваться;
- новые партнерства для импорта газа;
- развитие возобновляемой энергетики.
Что известно об отказе Европы от российских энергоносителей?
20 октября Совет ЕС поддержал запрет российского газа и нефти, против выступили только Венгрия и Словакия. Инициатива предусматривает отказ от газа России с 2028 года, с уступками для стран без выхода к морю.
Параллельно Евросоюз переориентируется на поставки американского газа. Этот переход закреплен в новой торговой сделке между ЕС и Вашингтоном, согласно которой до 2028 года Европа планирует закупить у США сжиженный газ, нефть и ядерные энергопродукты на сумму около 750 млрд долларов.