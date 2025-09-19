Как ЕС планирует избавиться от зависимости от российского газа?

Изменение поставщика СПГ должно стать частью плана Евросоюза, который предусматривает полный отказ от российской нефти и газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".

Смотрите также Словакия и Венгрия продолжат покупать российские энергоносители: что они требуют

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, США сыграли важную роль в 2022 году и помогли Европе во время энергетического кризиса, когда поставки газа из России резко сократились и пришлось искать другие источники импорта.

Мы также были очень последовательными еще до того, как вторая администрация Трампа пришла к власти, и видели потенциал для закупки большего количества СПГ в США. Хотя СПГ – не единственное, что мы будем покупать в США, но это один из товаров, которые мы уже импортируем в значительных объемах,

– отметила Итконен.

Она добавила, что Еврокомиссия намерена способствовать компаниям, которые занимаются поставки сжиженного газа из США в европейские страны.

Эти объемы, которые мы больше не покупаем у России, должны откуда-то поступать,

– подчеркнула пресс-секретарь.

Сколько Европа покупает СПГ у США и России?

Хотя страны ЕС сократили закупки российского газа после начала полномасштабного вторжения в Украину, однако не прекратили их совсем. А импорт сжиженного газа из России в 2025 году наоборот увеличился.

По информации Deutsche Welle, в первой половине 2025 года ЕС импортировал из России СПГ объемом 4,4 миллиарда евро, хотя за тот же период 2024-го поставки составили 3,47 миллиарда евро.

Важно! Впрочем, США все же остаются крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу. За 6 месяцев этого года из Соединенных Штатов поступило СПГ на сумму около 13,7 миллиардов евро.

Что известно о запрете ЕС на российский газ? ЕС готовится окончательно отказаться от российского газа до 2027 года. Согласно предложению Еврокомиссии, все краткосрочные контракты сроком до года должны быть завершены до 17 июня 2026-го. В то же время для государств, не имеющих выхода к морю, предусмотрены исключения - прежде всего для Венгрии и Словакии. Что касается долгосрочных соглашений, то их планируют полностью свернуть до конца 2027 года.

Как Европа отказывается от российских энергоресурсов?