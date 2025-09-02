Как Дания хочет отслеживать происхождение газа?

Устранить последние лазейки для российского газа, в частности, хочет Дания, которая председательствует сейчас в Совете Евросоюза. Она предлагает обязать всех импортеров голубого топлива предоставлять национальным органам власти доказательства, что газ не производился в России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Особое внимание Копенгаген советует уделить поставкам газа через Турцию. Газопровод "Турецкий поток" является главным маршрутом, через который голубое топливо идет из России в Юго-Восточную Европу.

Природный газ, который поступает в ЕС через границы или точки соединения между Союзом и Россией или Беларусью, а также через газопровод Strandzha 2 / Malkoclar (TurkStream), должен считаться экспортированным прямо или косвенно из России, если не импортеры не предоставят однозначных доказательств обратного,

– предлагает Дания.

Изменения, которые предлагает Копенгаген, свидетельствуют об обеспокоенности ЕС тем, что российский газ продолжит поступать на европейский рынок даже после полного запрета.

Дело в том, что происхождение голубого топлива очень сложно отследить, тем более, что поставщики нередко смешивают его с другим газом во время транспортировки.

Сейчас Дания работает над тем, чтобы достичь договоренности между странами ЕС о запрете поставок газа из России до октября. После того как удастся получить согласие, состоятся переговоры с Европарламентом. Окончательное соглашение стремятся утвердить до конца 2025 года.

Что означает запрет на российский газ?

Согласно инициативе ЕС, поставки газа из России по действующим краткосрочным контрактам (до одного года) должны завершиться не позднее 17 июня 2026 года. Исключение делают только для государств без доступа к морю – в частности Венгрии и Словакии. Долгосрочные же соглашения будут действовать немного дольше, но и они должны утратить силу до конца 2027 года.

