Як Данія хоче відстежувати походження газу?

Усунути останні лазівки для російського газу, зокрема, хоче Данія, яка головує зараз у Раді Євросоюзу. Вона пропонує зобов'язати усіх імпортерів блакитного палива надавати національним органам влади докази, що газ не вироблявся в Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Особливу увагу Копенгаген радить приділити постачанню газу через Туреччину. Газопровід "Турецький потік" є головним маршрутом, через який блакитне паливо йде з Росії до Південно-Східної Європи.

Природний газ, який надходить до ЄС через кордони або точки з’єднання між Союзом і Росією чи Білоруссю, а також через газопровід Strandzha 2 / Malkoclar (TurkStream), має вважатися експортованим прямо чи опосередковано з Росії, якщо не імпортери не нададуть однозначних доказів протилежного,

– пропонує Данія.

Зміни, які пропонує Копенгаген, свідчать про занепокоєння ЄС тим, що російський газ продовжить надходити на європейський ринок навіть після повної заборони.

Річ у тому, що походження блакитного палива дуже складно відстежити, тим паче, що постачальники нерідко змішують його з іншим газом під час транспортування.

Наразі Данія працює над тим, щоб досягти домовленості між країнами ЄС про заборону постачання газу з Росії до жовтня. Після того як вдасться отримати згоду, відбудуться перемовини з Європарламентом. Остаточну угоду прагнуть затвердити до кінця 2025 року.

Що означає заборона на російський газ?

Згідно з ініціативою ЄС, постачання газу з Росії за чинними короткостроковими контрактами (до одного року) має завершитися не пізніше 17 червня 2026 року. Виняток роблять лише для держав без доступу до моря – зокрема Угорщини та Словаччини. Довгострокові ж угоди діятимуть трохи довше, але й вони мають втратити чинність до кінця 2027 року.

Як ЄС відмовляється від російського газу?