Данія та Гренландія планують збудувати додатковий підводний інтернет-кабель між собою. Фарерські острови наполягають, щоб цей кабель пролягав через їхній архіпелаг. У такий спосіб вони прагнуть посилити свою стійкість до можливих атак, передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

Як Арктика намагається захиститися від гібридної війни?

Коли ти – острів посеред Північної Атлантики, ти вразливий. У нас є два телекомунікаційні кабелі. Якщо обидва будуть атаковані одночасно, ми втратимо зв'язок зі світом,

– пояснив Аксель Йоганнесен, прем'єр-міністр Фарерських островів.

Віддаленість Арктики та мала кількість населення роблять регіон особливо чутливим до гібридних загроз, які останнім часом спостерігають по всій Європі – від атаки на кабелі в Балтійському морі до порушень повітряного простору.

Зверніть увагу! Гренландія та Фарерські острови є самоврядними територіями Королівства Данія із широкою автомономією.

Хоча гучних інцидентів на півночі не було, чиновники підозрюють, що деякі атаки могли пройти непоміченими. В Європі також сталося багато дрібніших випадків саботажу – від підпалів до псування майна міністрів. Частину з них пов'язують із Росією.

Ґренландська депутатка Аая Хемніц, яка представляє острів у парламенті Данії, заявила, що Ґренландія має один інтернет-кабель із Канади та один з Ісландії. Додатковий кабель з Данії означатиме, що якщо один пошкодять, інші зможуть підтримувати зв'язок.

Вразливість, яку ви бачите в західному світі, тут можна помножити на тисячу. Якщо переріжуть один наш кабель, ми залишимось без інтернету на 6 – 9 місяців,

– сказала вона, додавши, що Ґренландія не має засобів стеження для виявлення можливих атак.

Довідка: В Арктиці та поблизу неї вже пошкоджували кілька кабелів, але винних не знайшли. Кабель, що з'єднує Шетландські, Оркнейські та Фарерські острови зі Шотландією, був пошкоджений тричі – один раз у 2022 році та двічі у 2025-му. Це спричинило перебої з інтернетом на островах. Кабель до норвезького арктичного архіпелагу Шпіцберген був пошкоджений у січні 2022 року. ЗМІ встановили, що російське риболовецьке судно перетинало його понад 140 разів, але справу закрили.

Багато арктичних країн мають резервні угоди з супутниковими компаніями щодо інтернету, але вони покривають лише невелику частину зв'язку – для Ґренландії це приблизно 1%.

Прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір сказала Financial Times, що Ісландія має резервний супутниковий канал, "достатній для критичних потреб".

