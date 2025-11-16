Дания и Гренландия планируют построить дополнительный подводный интернет-кабель между собой. Фарерские острова настаивают, чтобы этот кабель пролегал через их архипелаг. Таким образом они стремятся усилить свою устойчивость к возможным атакам, передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.
Как Арктика пытается защититься от гибридной войны?
Когда ты – остров посреди Северной Атлантики, ты уязвим. У нас есть два телекоммуникационных кабеля. Если оба будут атакованы одновременно, мы потеряем связь с миром,
– объяснил Аксель Йоханнесен, премьер-министр Фарерских островов.
Удаленность Арктики и малое количество населения делают регион особенно чувствительным к гибридным угрозам, которые в последнее время наблюдают по всей Европе – от атаки на кабели в Балтийском море до нарушений воздушного пространства.
Обратите внимание! Гренландия и Фарерские острова являются самоуправляемыми территориями Королевства Дания с широкой автомономией.
Хотя громких инцидентов на севере не было, чиновники подозревают, что некоторые атаки могли пройти незамеченными. В Европе также произошло много мелких случаев саботажа – от поджогов до порчи имущества министров. Часть из них связывают с Россией.
Гренландская депутат Аая Хемниц, которая представляет остров в парламенте Дании, заявила, что Гренландия имеет один интернет-кабель из Канады и один из Исландии. Дополнительный кабель из Дании будет означать, что если один повредят, другие смогут поддерживать связь.
Уязвимость, которую вы видите в западном мире, здесь можно умножить на тысячу. Если перережут один наш кабель, мы останемся без интернета на 6 – 9 месяцев,
– сказала она, добавив, что Гренландия не имеет средств слежения для выявления возможных атак.
Справка: В Арктике и вблизи нее уже повреждали несколько кабелей, но виновных не нашли. Кабель, соединяющий Шетландские, Оркнейские и Фарерские острова с Шотландией, был поврежден трижды – один раз в 2022 году и дважды в 2025-м. Это привело к перебоям с интернетом на островах. Кабель к норвежскому арктическому архипелагу Шпицберген был поврежден в январе 2022 года. СМИ установили, что российское рыболовецкое судно пересекало его более 140 раз, но дело закрыли.
Многие арктические страны имеют резервные соглашения со спутниковыми компаниями по интернету, но они покрывают лишь небольшую часть связи – для Гренландии это примерно 1%.
Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир сказала Financial Times, что Исландия имеет резервный спутниковый канал, "достаточный для критических нужд".
Что известно о российских атаках на Европу?
- Российские действия в небе над странами НАТО вышли на новый уровень эскалации, который уже нельзя назвать "гибридной атакой". Институт изучения войны и генсек НАТО считают, что Россия ведет "нулевую фазу" кампании направленную на дестабилизацию Европы и подготовку к возможному конфликту с Альянсом.
- Генерал НАТО Александр Сольфранк считает, что Россия уже сейчас способна провести небольшое, локальное нападение на страны НАТО, хотя масштабная атака возможна примерно в 2029 году. Он объясняет, что для большого наступления должны совпасть три фактора: достаточная военная сила, боевой опыт и четкое лидерство в России.
- Глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, что российские гибридные атаки на Европу имеют несколько целей. Путин хочет убедить россиян, что Европа слабая и ничего не стоит. Одновременно Россия проверяет, как быстро и жестко реагируют европейские страны: нарушает воздушное пространство дронами, проводит кибератаки, диверсии и ищет важные военные объекты. Все эти действия должны создать в ЕС политические и военные проблемы и ослабить поддержку Украины. Россия стремится, чтобы европейцы устали от войны и начали требовать меньше помогать Украине.