Дания и Гренландия планируют построить дополнительный подводный интернет-кабель между собой. Фарерские острова настаивают, чтобы этот кабель пролегал через их архипелаг. Таким образом они стремятся усилить свою устойчивость к возможным атакам, передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

Как Арктика пытается защититься от гибридной войны?

Когда ты – остров посреди Северной Атлантики, ты уязвим. У нас есть два телекоммуникационных кабеля. Если оба будут атакованы одновременно, мы потеряем связь с миром,

– объяснил Аксель Йоханнесен, премьер-министр Фарерских островов.

Удаленность Арктики и малое количество населения делают регион особенно чувствительным к гибридным угрозам, которые в последнее время наблюдают по всей Европе – от атаки на кабели в Балтийском море до нарушений воздушного пространства.

Обратите внимание! Гренландия и Фарерские острова являются самоуправляемыми территориями Королевства Дания с широкой автомономией.

Хотя громких инцидентов на севере не было, чиновники подозревают, что некоторые атаки могли пройти незамеченными. В Европе также произошло много мелких случаев саботажа – от поджогов до порчи имущества министров. Часть из них связывают с Россией.

Гренландская депутат Аая Хемниц, которая представляет остров в парламенте Дании, заявила, что Гренландия имеет один интернет-кабель из Канады и один из Исландии. Дополнительный кабель из Дании будет означать, что если один повредят, другие смогут поддерживать связь.

Уязвимость, которую вы видите в западном мире, здесь можно умножить на тысячу. Если перережут один наш кабель, мы останемся без интернета на 6 – 9 месяцев,

– сказала она, добавив, что Гренландия не имеет средств слежения для выявления возможных атак.

Справка: В Арктике и вблизи нее уже повреждали несколько кабелей, но виновных не нашли. Кабель, соединяющий Шетландские, Оркнейские и Фарерские острова с Шотландией, был поврежден трижды – один раз в 2022 году и дважды в 2025-м. Это привело к перебоям с интернетом на островах. Кабель к норвежскому арктическому архипелагу Шпицберген был поврежден в январе 2022 года. СМИ установили, что российское рыболовецкое судно пересекало его более 140 раз, но дело закрыли.

Многие арктические страны имеют резервные соглашения со спутниковыми компаниями по интернету, но они покрывают лишь небольшую часть связи – для Гренландии это примерно 1%.

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир сказала Financial Times, что Исландия имеет резервный спутниковый канал, "достаточный для критических нужд".

Что известно о российских атаках на Европу?