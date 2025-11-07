Глава объединенного оперативного командования союзников по НАТО, немецкий генерал-лейтенант Александр Сольфранк в интервью Reuters заявил, что ресурсы России сосредоточены преимущественно на войне в Украине, что снижает риск масштабного наступления на НАТО в ближайшее время. Об этом сообщает 24 канал.

Смотрите также Гораздо страшнее "гибридных атак", – ISW оценил действия России против Европы

При каких условиях Москва нападет на страны НАТО?

Россия имеет достаточно сил, чтобы уже завтра осуществить небольшое нападение на территорию НАТО. Речь идет о кратковременной и локальной операции, поскольку большинство российских ресурсов сейчас сосредоточены в Украине.

Немецкий генерал объясняет, что для наступления Кремля на Альянс должны совпасть три фактора: военная сила России, военный опыт и лидерство.

Эти три фактора приводят меня к выводу, что российское нападение вполне возможно. Произойдет это, или нет, в значительной степени зависит от нашего собственного поведения,

– сказал он, намекая на усилия НАТО по сдерживанию.

Сольфранк назвал гибридную войну Москвы, в частности вторжение дронов в воздушное пространство стран НАТО и вторжение на территорию Украины взаимосвязанной стратегией. Россия провоцирует НАТО и оценивает его реакцию, чтобы "способствовать неуверенности, распространять страх, наносить вред, шпионить и проверять" устойчивость альянса.

Какую угрозу сейчас представляет Россия для стран НАТО?

Если дать Путину время нарастить свой военный потенциал – масштабный удар по 32 странам НАТО стоит ожидать уже в 2029 году. Мужчина отмечает, что несмотря на неудачи в войне с Украиной, российские военно-воздушные силы и морские флоты продолжают сохранять боевую мощь, а ядерные и ракетные силы остаются невредимыми.

Сухопутные войска несут потери, но Россия заявляет, что стремится увеличить общую численность своих войск до 1,5 миллиона солдат. В России достаточно основных боевых танков, чтобы сделать ограниченную атаку возможной уже завтра,

– добавил Сольфранк.

По словам генерала, Владимир Путин отрицает любые агрессивные планы, настаивая, что вторжение в Украину якобы стало вынужденным шагом для противодействия расширению влияния НАТО вблизи российских границ.

Какова риторика Кремля в отношении НАТО?