Глава объединенного оперативного командования союзников по НАТО, немецкий генерал-лейтенант Александр Сольфранк в интервью Reuters заявил, что ресурсы России сосредоточены преимущественно на войне в Украине, что снижает риск масштабного наступления на НАТО в ближайшее время. Об этом сообщает 24 канал.
При каких условиях Москва нападет на страны НАТО?
Россия имеет достаточно сил, чтобы уже завтра осуществить небольшое нападение на территорию НАТО. Речь идет о кратковременной и локальной операции, поскольку большинство российских ресурсов сейчас сосредоточены в Украине.
Немецкий генерал объясняет, что для наступления Кремля на Альянс должны совпасть три фактора: военная сила России, военный опыт и лидерство.
Эти три фактора приводят меня к выводу, что российское нападение вполне возможно. Произойдет это, или нет, в значительной степени зависит от нашего собственного поведения,
– сказал он, намекая на усилия НАТО по сдерживанию.
Сольфранк назвал гибридную войну Москвы, в частности вторжение дронов в воздушное пространство стран НАТО и вторжение на территорию Украины взаимосвязанной стратегией. Россия провоцирует НАТО и оценивает его реакцию, чтобы "способствовать неуверенности, распространять страх, наносить вред, шпионить и проверять" устойчивость альянса.
Какую угрозу сейчас представляет Россия для стран НАТО?
Если дать Путину время нарастить свой военный потенциал – масштабный удар по 32 странам НАТО стоит ожидать уже в 2029 году. Мужчина отмечает, что несмотря на неудачи в войне с Украиной, российские военно-воздушные силы и морские флоты продолжают сохранять боевую мощь, а ядерные и ракетные силы остаются невредимыми.
Сухопутные войска несут потери, но Россия заявляет, что стремится увеличить общую численность своих войск до 1,5 миллиона солдат. В России достаточно основных боевых танков, чтобы сделать ограниченную атаку возможной уже завтра,
– добавил Сольфранк.
По словам генерала, Владимир Путин отрицает любые агрессивные планы, настаивая, что вторжение в Украину якобы стало вынужденным шагом для противодействия расширению влияния НАТО вблизи российских границ.
Какова риторика Кремля в отношении НАТО?
Россия продолжает активно продвигать риторику о якобы "угрозах со стороны НАТО", пытаясь оправдать собственную милитаризацию и наращивание ядерного потенциала. Путин подает эти действия как оборонительные, одновременно демонстрируя готовность к дальнейшей гонке вооружений и усиливая пропаганду о "техническом превосходстве" России над Западом.
Владимир Путин поручил начать подготовку к собственным ядерным испытаниям, назвав это ответом на действия США. В то же время Песков уточнил, что речь идет лишь об анализе целесообразности таких шагов, а не о фактической подготовке.
Владимир Путин снова обвинил Запад, заявив, что Россию якобы не приняли в НАТО, чем пытался оправдать войну в Украине. Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко считает, что эти заявления свидетельствуют о внутренней нестабильности диктатора.
На Валдае российский диктатор заявил, что Запад зря боится нападения России на НАТО, назвав такие предположения "бредом". В то же время он пригрозил "убедительным ответом" тем, кто осмелится противостоять Москве, предупредив, что такие провокации всегда заканчиваются плохо для их инициаторов.