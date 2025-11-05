Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство международной информации "РИА Новости".

Россия готовится к ядерным испытаниям: что известно?

В среду, 5 ноября, российский министр обороны Белоусов заявил, что считает целесообразным начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям на полигоне "Новая земля". Он отметил, что Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения.

В свою очередь, во время совещания в Кремле Путин поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний.