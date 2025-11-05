Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Командование глобальных ударов Воздушных сил США.

Как состоялся запуск ракеты Minuteman III?

Командование глобальных ударов ВВС США 5 ноября провело испытательный запуск незаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Это испытание обозначено как GT 254.

В США запустили ракету Minuteman III: смотрите видео Командования глобальных ударов ВВС США

Испытание проходило на западном полигоне базы Ванденберг, который служит основным местом проверки систем ядерного сдерживания. Это один из плановых запусков, регулярно проводимых для проверки возможностей Minuteman III.

GT 254 – это не просто запуск, это комплексная оценка, которая подтверждает способность системы МБР выполнять свою критически важную задачу. Полученные во время теста данные являются бесценными для обеспечения дальнейшей надежности и точности этого оружия,

– говорит подполковница Карри Рэй, командир 576-й эскадрильи испытательных полетов.

Незаряженная ракета преодолела около 4 200 миль (6 760 километров) и достигла испытательного полигона имени Рональда Рейгана – объекта Космического и ракетного командования армии США на атолле Кваджалейн в Республике Маршалловых Островов.

"Трамп также умеет играть в эскалацию, и лучше Путина", – прокомментировал событие руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Как на американские испытания ракеты отреагировали в России?