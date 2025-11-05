Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Командування глобальних ударів Повітряних сил США.

Як відбувся запуск ракети Minuteman III?

Командування глобальних ударів ВПС США 5 листопада провело випробувальний запуск незарядженої міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Це випробування позначене як GT 254.

У США запустили ракету Minuteman III: дивіться відео Командування глобальних ударів ВПС США

Випробування проходило на західному полігоні бази Ванденберг, який слугує основним місцем перевірки систем ядерного стримування. Це один із планових запусків, що регулярно проводяться для перевірки можливостей Minuteman III.

GT 254 – це не просто запуск, це комплексна оцінка, яка підтверджує здатність системи МБР виконувати своє критично важливе завдання. Отримані під час тесту дані є безцінними для гарантування подальшої надійності та точності цієї зброї,

– каже підполковниця Каррі Рей, командирка 576-ї ескадрильї випробувальних польотів.

Незаряджена ракета подолала близько 4 200 миль (6 760 кілометрів) і досягла випробувального полігону імені Рональда Рейгана – об'єкта Космічного та ракетного командування армії США на атолі Кваджалейн у Республіці Маршаллових Островів.

"Трамп також вміє гратися в ескалацію, і краще за Путіна", – прокоментував подію керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Як на американські випробування ракети відреагували в Росії?