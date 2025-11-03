Про причини й мету таких рішень розповів міністр енергетики США Кріс Райт, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Як у Трампа пояснюють необхідність випробувань ядерної зброї?

В американському Міністерстві енергетики запевняють, що заплановані тести не передбачають здійснення реальних ядерних вибухів.

За словами Райта, мова йде про так звані системні або некритичні випробування, тобто перевірку окремих елементів ядерного арсеналу без використання боєголовок.

Метою таких заходів є оцінка геометрії, функціональності та готовності компонентів до можливого застосування.

Як зазначили у Міністерстві енергетики США, тестування охоплює всі складові частини системи, окрім самої боєголовки.

Зауважте! Відповідаючи на запитання щодо можливих ризиків для населення поблизу полігону в Неваді, Райт запевнив, що приводів для занепокоєння немає, зауваживши, що "ніяких грибоподібних хмар не буде".

Нагадаємо, що Сполучені Штати не проводять повномасштабних ядерних випробувань із 1992 року, коли президент Джордж Буш-старший запровадив мораторій на такі експерименти.

