Про причини й мету таких рішень розповів міністр енергетики США Кріс Райт, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
Як у Трампа пояснюють необхідність випробувань ядерної зброї?
В американському Міністерстві енергетики запевняють, що заплановані тести не передбачають здійснення реальних ядерних вибухів.
За словами Райта, мова йде про так звані системні або некритичні випробування, тобто перевірку окремих елементів ядерного арсеналу без використання боєголовок.
Метою таких заходів є оцінка геометрії, функціональності та готовності компонентів до можливого застосування.
Як зазначили у Міністерстві енергетики США, тестування охоплює всі складові частини системи, окрім самої боєголовки.
Зауважте! Відповідаючи на запитання щодо можливих ризиків для населення поблизу полігону в Неваді, Райт запевнив, що приводів для занепокоєння немає, зауваживши, що "ніяких грибоподібних хмар не буде".
Нагадаємо, що Сполучені Штати не проводять повномасштабних ядерних випробувань із 1992 року, коли президент Джордж Буш-старший запровадив мораторій на такі експерименти.
У світі заговорили про ядерну зброю: ключові новини
Днями російський диктатор відзвітував про успішне випробування міжконтинентальної крилатої ракети "Буревестник", яку в Кремлі називають унікальною.
Очільник Білого дому підкреслив, що США володіють найбільшим арсеналом ядерної зброї у світі. Так, американська ядерна зброя, за словами Трампа, може підірвати весь світ 150 разів.
Попри це, президент Дональд Трамп висловив підтримку ідеї поступового скорочення, а в перспективі й повного роззброєння. За його словами, питання ядерного роззброєння він уже порушував у розмовах із лідерами Китаю та Росії.
Дональд Трамп заявив, що під час його першого перебування на посаді президента Сполучені Штати "повністю оновили та модернізували" свій ядерний арсенал.
Він зазначив, що Росія посідає друге місце за кількістю боєголовок, а Китай перебуває на третьому, однак, на його думку, уже протягом п'яти років Пекін може наздогнати США. Саме тому Трамп наголосив на необхідності якнайшвидшого відновлення випробувань ядерних систем.