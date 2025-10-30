Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social, Clash Report та The Washington Post.
Як Трамп пояснив початок ядерних випробувань США?
Дональд Трамп заявив, що під час свого першого президентського терміну США "повністю оновили й модернізували" арсенал ядерних озброєнь. За його словами, Америка має "більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна".
Він додав, що Росія посідає друге місце за кількістю ядерних боєголовок, а Китай – третє. Утім, на його думку, вже за 5 років Пекін може порівнятися зі США. Тож він наголосив, що процес випробувань розпочнеться негайно.
Президент США доручив Пентагону розпочати випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з Росією та Китаєм, що викликало невизначеність щодо багаторічного мораторію на подібні випробування у країні.
За даними WP, ще за часів першого президентства Дональда Трампа обговорювали проведення ядерних випробувань у 2020 році, виправдовуючи це тим, що Росія та Китай порушили стандарт "нульової потужності".
Їх звинуватили у проведень підземних випробувань та випробувань вкрай низької потужності. Але тоді Пекін та Москва заперечили ці звинувачення.
Країни підписували договір
У виданні нагодують, що у 1996 році США, Росія та Китай підписали Договір про всеохопну заборону ядерних випробувань, який забороняє "будь-які випробувальні вибухи ядерної зброї чи будь-які інші ядерні вибухи".
Але договір так і не набув чинності, оскільки кілька ключових країн, зокрема США, не ратифікували його. Росія у 2023 році скасувала свою ратифікацію договору, посилаючись на те, що Вашингтон цього не зробив.
Що могло спричинити таке рішення?
Нещодавно Володимир Путін заявив про випробування ракети "Буревісник". Диктатор назвав зброю унікальним виробом, якого у світі немає ні в кого. Він хоче готувати інфраструктуру для розміщення цієї зброї.
Реагуючи на такі дії Москви, Дональд Трамп заявив про наявність американського атомного підводного човна біля берегів Росії. На його думку, Володимир Путін не повинен так говорити та погрожувати.
Військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу припускав, що Росія поводиться подібним чином для створення інформаційних потоків та залякування США, хоча насправді у Росії багато проблем з "Буревісником".