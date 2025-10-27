Президент США Дональд Трамп відреагував на такі погрози очільника Кремля під час спілкування з журналістами на борту Air Force One 27 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал.

Що сказав Трамп про погрози Путіна?

На думку американського лідера, Путін не повинен так говорити та погрожувати. Натомість він має закінчити війну в Україні, яка "мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік".

Вони знають, що ми маємо атомний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхнього узбережжя. Тобто, він не повинен пролітати 8000 миль, і вони не грають з нами в ігри, ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети,

– додав Трамп.

Трамп відповів на погрози Путіна: відео Білого дому

Випробування ракети "Буревісник": коротко про головне