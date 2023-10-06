Про це повідомляють російські ЗМІ. Мовиться про сумнозвісні ракети типу "Буревісник" і "Сармат", які нібито здатні нести ядерний боєзаряд, передає 24 Канал.

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Путін знову погрожує світу ядеркою

Президент країни-агресорки зазначив, що російська оборонна промисловість провела "останнє успішне випробування" міжконтинентальної ракети "Буревісник". Водночас він не зазначив, як саме відбувалися попередні випробування цієї зброї.

Крім того, він наголосив, що Росія нібито фактично закінчила роботу над надважкою ракетою "Сармат". Путін сказав, що незабаром країна може перейти до "масового виробництва ракет "Сармат" і їхню постановку на бойове чергування".

Не забув Владімір Путін і вчергове пригрозити світу ядерним шантажем. Зокрема, він заявив, що Росія може відкликати ратифікацію договору щодо заборони ядерних випробувань.

Варто зазначити, що попередні випробування ракети "Буревісник" були не надто вдалими або частково успішними. Тому наразі достеменно невідомо, чи справді закінчилися успіхом випробування цієї міжконтинентальної ракети, яка може нести ядерний боєзаряд.

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