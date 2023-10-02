Теоретично дальність цієї зброї може перевищувати тисячі кілометрів. Однак минулі випробування росіян були невдалими – найдовший політ тривав всього дві хвилини.

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Підготовка до випробувань

Окупанти підвищили активність в арктичному регіоні Росії, що може слугувати доказом підготовки до тестування експериментальної ракети з ядерним двигуном "Буревісник".

На місці ймовірного випробування 20 вересня видно численні транспортні засоби. Варто окремо виділити вантажівку з причепом, розміри якого відповідають розмірам ракети "Буревісник". Укриття від погодних умов, яке зазвичай покриває конкретне місце запуску, перемістили приблизно на 15 метрів. До полудня там зник трейлер, а укриття повернули на початкове місце.

Наприкінці серпня росіяни випустили повідомлення про "тимчасову небезпечну зону" та радили літакам уникати частини Баренцевого моря. З того часу застереження продовжували – наразі воно діє до 6 жовтня. Варто зазначити, що такі повідомлення були перед випробуваннями "Буревісника" у 2019 році. Також на авіабазу в Рогачеве прибули два літаки "Росатома", які збирали дані про запуски ракети.

Російські літаки, що фіксували пуски раніше / фото NYT

Віддаленість місця запуску не дозволяє точно стверджувати, чи росіяни хочуть випробувати ракету, чи вже це зробили. Окупанти також можуть тестувати лише ракетний двигун ракети або компонент самої ракети.

Чому не варто боятися "Буревісника"

Теоретично, "Буревісник" може долати тисячі кілометрів, однак минули випробування закінчувались невдало. Загалом відомо про 13 випробувань цієї зброї між 2017 і 2019 роками. Варто додати, що про поновлення програми і схожу активність говорили також й у 2020 та 2021 роках.

Останній відомий раз ракета вибухнула та забрала життя сімох росіян. Найкращий політ "Буревісника" тривав дві хвилини, а подолала вона 35 кілометрів. Іншого разу ядерний реактор ракети не вдалося активувати – вона пролетіла декілька миль.

Сама ракети небезпечна уже на етапі тестування – для самих росіян. Спроба Путіна залякати світ передбачувано невдала. Навіть у разі успішного запуску росіяни зможуть використовувати "Буревісник" тільки через роки.