Телеканал CNN опублікував світлини, які засвідчують підготовку до випробування ракети "Буревісник". Ракета розміщена на пусковому майданчику, поблизу Полярного кола.
Нагадаємо Росія готується відновити випробування крилатої ракети "Буревісник", – ЗМІ
Фото 16 серпня зробила комерційна компанія Capella Space, яка працює над супутниковими зніманнями. На радіолокаційній світлині видно, що російський персонал звів велике екоукриття, щоб захистити ракету й екіпаж від поганої погоди.
Ракета "Буревісник" відновлює випробування / Фото CNN
Експерти з озброєння кажуть, що поряд зі стартовим майданчиком є значна кількість об'єктів, які, найімовірніше, є транспортом і вантажними контейнерами. "Жодна з цих ознак не була наявна, під час останнього знімання майданчика в червні (2021 року – 24 канал)", – заявили експерти.
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Випробування ракети "Буревісник": що відомо
- У вересні 2019 року виявилось, що держава-окупант проводить випробування крилатої ракети "Буревісник" з ядерною енергоустановкою щонайменше 5 разів. Усі тестові запуски завершилися аваріями, а найтриваліший політ тривав понад 2 хвилини.
- 8 серпня 2019 року на території військового полігону у Росії стався вибух і пожежа.
- Унаслідок аварії загинули 5 співробітників атомного відомства Росії.
- Крім цього, рівень радіації внаслідок вибуху перевищився в десятки разів.
- У жовтні 2020 року помітили, що Росія знову готується поновити випробування.