Телеканал CNN опублікував світлини, які засвідчують підготовку до випробування ракети "Буревісник". Ракета розміщена на пусковому майданчику, поблизу Полярного кола.

Нагадаємо Росія готується відновити випробування крилатої ракети "Буревісник", – ЗМІ

Фото 16 серпня зробила комерційна компанія Capella Space, яка працює над супутниковими зніманнями. На радіолокаційній світлині видно, що російський персонал звів велике екоукриття, щоб захистити ракету й екіпаж від поганої погоди.



Ракета "Буревісник" відновлює випробування / Фото CNN

Експерти з озброєння кажуть, що поряд зі стартовим майданчиком є значна кількість об'єктів, які, найімовірніше, є транспортом і вантажними контейнерами. "Жодна з цих ознак не була наявна, під час останнього знімання майданчика в червні (2021 року – 24 канал)", – заявили експерти.

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Випробування ракети "Буревісник": що відомо