Зацикленість Дональда Трампа на підрахунку втрат давно помітна. Як розповів 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, цілком можливо він робить це навмисно, щоб мотивувати сторони конфлікту сісти за один стіл.

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Навмисно нагнітає ситуацію

Повідомлення про втрати з боку України повністю суперечать всім офіційним статистикам. Єдине пояснення, що Трамп також врахував кількість вбитих цивільних під час російської окупації. Але такі цифри є верифікованими й наша влада їх не приховувала.

Коли Трамп вживає такі поняття, він підставляє власне розвідувальне товариство, яке йому і попередньому президенту, надавало дані про втрати, яких зазнали Україна та Росія у війні. Вони якраз відповідають приблизно тим цифрам, які називає Україна,

– сказав Ігор Рейтерович.

Втрати Росії справді можна назвати астрономічними, вони не викликають сумнівів, бо верифіковані навіть деякими російськими журналістами. Щодо України, то Трамп просто хоч підійняти планку, щоб створити певне нагнітання, додатковий аргумент сісти за стіл перемовин.

Зверніть увагу! На початку грудня Дональд Трамп вже називав ймовірні втрати України у війні. За його словами, нібито мовилося про 400 000 загиблих українських військових та 600 000 росіян. Він назвав це "безглуздими втратами",

Ще одна незрозуміла заява стосувалася його відповіді на питання, чи може Україна поступитися територіями. Трамп сказав, що багато міст і так зруйновані, людям навіть не буде куди повертатися. На думку політолога, це можна розглядати як натяк на те, що ці території Україні нібито не потрібні. Однак поки слова Трампа є елементом поствиборчої риторики, яка невдовзі може кардинально змінитися.

Що означає заява про прогрес у перемовинах

Дональд Трамп заявив про "незначний прогрес" у переговорах щодо миру в Україні. Ймовірно, він мав на увазі зустріч з Володимиром Зеленським, після якої наш президент сказав про бажання української сторони завершити війну. Певним компромісом можна назвати слова очільника Офісу Президента про те, Україна готова повертати частину територій політико-дипломатичним шляхом

Щодо Росії, то там навпаки ніякого прогресу немає. Ба більше, кремлівські чиновники відкидають будь-яку можливість припинення бойових дій. Мабуть, окупанти розраховують здобути більше територіальних успіхів, щоб мати кращу позицію.

Показово, що це відбулося після поїздки Дмітрія Мєдвєдєва до Китаю. Пекін не є на боці Росії, але все-таки не поспішає активно включатися в завершення війни, бо хоче виторгувати собі максимальні бонуси. До того ж не з боку Росії, а від Сполучених Штатів,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Владімір Путін просто вирішив скористатися цією ситуацією і знову почав говорити про продовження війни. Тому Трампу треба зробити однозначний висновок, що в цьому трикутнику питання варто адресувати не до України, а до Росії та Китаю