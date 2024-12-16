Трамп вкотре назвав війну в Україні "огидною" та наголосив, що "її б не сталося", якби він був президентом у 2022 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як Трамп оцінює втрати України у війні

Трамп виступив у Палм-Біч у Флориді та згадав Україну. Він сказав, що йому важко та огидно коментувати війну, що відбувається.

Людей вбивають на рівнях, яких ніхто ніколи не бачив. Єдине, що зупиняє кулю, – це людське тіло, а кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, астрономічна. Я ніколи не бачив нічого подібного,

– сказав він.

Трамп зазначив, що отримує щотижневі військові звіти. Він вважає, що реальні наслідки війни значно гірші, ніж повідомляють у ЗМІ, причому для обох сторін.

Трамп також розкритикував дії нинішньої адміністрації США, заявивши, що під час його перебування на посаді "жодних воєн не було", і що Росія не наважилася б на вторгнення в Україну. На його думку, події в Афганістані могли підштовхнути Москву до агресії.

Говорячи про руйнування українських міст, Трамп заявив, що відбудова може тривати століття.

Це 100-річна реконструкція, і ви ніколи не зможете мати так, як було,

– заявив він

Він заявив, що війни можна було уникнути, якби він був президентом.