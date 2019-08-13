Особиста поразка Путіна: чи було під Архангельськом випробування ракети і чи хвилюватися Україні

У низці американських ЗМІ з’явилася інформація, що причиною вибуху на військовій базі під Архангельськом стало невдале випробування прототипу ракети з ядерною установкою, а російські опозиційні медіа уже навіть охрестили її "маленьким летючим Чорнобилем". Що ж вказує на такі дані, чому Путін цього ніколи не визнає і чи варто насторожитися Україні – у матеріалі 24 каналу.

Що сталося?

8 серпня на морській платформі в акваторії Білого моря поблизу села Ньонокс в Архангельській області пролунав вибух. Загинули 5 осіб, ще близько 15 отримали важкі травми. Їх госпіталізували з діагнозом радіаційне опромінення.

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У "Росатомі" повідомили, що аварія трапилася під час випробування рідинної реактивної рухової установки. Пізніше там уточнили, що це сталося під час робіт, пов'язаних із інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинно-руховій установці.

Ізотопне джерело живлення – це пристрій, який генерує енергію шляхом її видобутку із природного процесу розпаду радіоактивних ізотопів (це звичні нам радіоактивні хімічні елементи, тільки з іншою атомною масою чи кількістю нейтронів у ядрі; ізотопи урану, наприклад, використовують, у ядерній енергетиці).

Після вибуху радіаційні датчики у навколишніх населених пунктах показали значне перевищення радіаційного фону. Міноборони РФ спочатку цю інформацію намагалося приховати, однак згодом у Росгідрометцентрі підтвердили: у сусідньому до бази Севєродвінську рівень радіації перевищував звичні показники у 4-16 разів. У міжнародній природоохоронній організації Greenpeace зазначали, що рівень радіації після вибуху було перевищено в 20 разів.

Також з’явилися кадри, де видно, що медики перевозять постраждалих у протирадіаційних костюмах, а машини "швидких" загорнуті в поліетиленові плівки.



Медики були у протирадіаційних костюмах / Фото Mash

Лише в ніч на 9 серпня "Росатом" офіційно підтвердив проведення ядерних випробувань на полігоні, повідомивши про загибель співробітників Російського федерального ядерного центру.

Полігон під Архангельськом розташований у селищі Ньонокс. Це – центральний ракетний полігон, створений у 1954 році. Його призначення: випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування. Там тестують практично всі ракети, якими озброєні бойові кораблі військово-морського флоту Росії, а також випробовують двигуни та ракети для атомних підводних човнів.

13 серпня жителям села Ньонокс повідомили про підготовку до евакуації. Офіційних коментарів Міноборони і МНС РФ наразі немає, але, за інформацією російських ЗМІ, до 4 ранку 14 серпня люди повинні бути готові покинути село.

Поки евакуація оголошена короткотривала: зі слів місцевих жителів, спецпотяг вивезе їх нібито всього на дві години, а потім вони зможуть повернутися додому. За версією військових, це не пов'язано з наслідками вибуху, проте в цей час на полігоні плануються якісь небезпечні роботи. Евакуацією вони це не називають, а лише "пропонують жителям добровільно виїхати".



Місцевість, де стався вибух

Чи було випробування ракети?

Низка американських ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці США повідомили про підозри, що вибух під Архангельськом пов'язаний із випробуванням прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою. Росія називає її 9М730 "Буревісник", а НАТО позначає як SSC-X-9 Skyfall.

Так, за інформацією The New York Times, згідно з попередніми характеристиками, "Буревісник" практично неможливо перехопити американським протиракетним системам на Алясці і в Каліфорнії, які призначені для перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет в космосі. Відомо, що така ракета оснащена ядерною енергоустановкою і стартує з наземної пускової установки. Вона може досягти будь-якого куточка Землі.

Підтверджено і те, що вибухнув маленький атомний реактор. І це, за інформацією експертів медіа, стало найжахливішою ядерною катастрофою РФ з часів Чорнобиля.

Що відомо про "Буревісник": відео

Експерти підтвердили, що вибух рідкого ракетного палива не може призвести до викиду радіації. А джерело у адміністрації президента США Дональда Трампа, хоч і прямо не підтвердило версію з ракетою, однак зазначає: Америка "має глибокі сумніви" в правдивості версії, яку представив Кремль.

Це нагадує нам про ланцюг подій, пов'язаних з Чорнобилем, і змушує задуматися: що має першочергове значення для Кремля – добробут російського народу чи збереження влади і контроль над... корупційними потоками,

– говорить джерело.

Президент США Дональд Трамп своєю чергою зазначив, що Штати мають технології, подібні до тієї, що призвели до вибуху під Архангельськом, але більш просунуті. Він також додав, що США "багато чому вчаться на невдалому ракетному випробуванні і вибуху в Росії".

Вибух російського Skyfall змусив людей переживати про безпеку повітря не тільки поруч з об'єктом, але і за його межами. Це недобре!

– прокоментував американський лідер.

Варто зазначити, що про крилату ракету з ядерною установкою ще у березні 2018 року згадував президент Росії Володимир Путін під час виступу з промовою у Раді Федерації. Тоді він зазначив, що її успішні випробування пройшли в кінці 2017 року. За його словами, ракета має "необмежену дальність польоту" і непереможна перед "усіма наявними і майбутніми системами ПРО і ППО".

Що говорив путін про "Буревісник": відео

Супутникові знімки такої пускової установки уже опублікували американці. Що ще раз вказує на те, що саме вона і могла вибухнути.

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w — Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 9, 2019

"Маленький летючий Чорнобиль"

Російські опозиційні ЗМІ, зокрема "Новая газета", називають те, що сталося "маленьким летючим Чорнобилем". І не безпідставно.

Якщо це справді був "Буревісник", то це означає, що внутрішні частини ядерного реактора – або ж рідина, яка в ньому циркулює, опинилася зовні. Так само, як і "нутрощі" чорнобильського реактора вибухом були розкидані по всій території станції.

Літаючий ядерний реактор, навіть якщо ізолювати активну зону від робочого тіла "рідинним середовищем", залишається цим самим "маленьким Чорнобилем". Тобто, створюючи ракету з прямоточним ядерним двигуном, ви робите запланований Чорнобиль. Іншого варіанту немає. Якщо її запустили, вона коли-небудь впаде на землю. У зв'язку з добре відомим законом Ньютона,

– пояснює видання.

Як зазначив у коментарі 24 каналу заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков, тут треба бачити також техніко-тактичні характеристики цієї системи. Якщо йдеться таки про "Буревісник", то експерт підтверджує: це – справді "маленький летючий Чорнобиль".

Проте поки що ми не можемо зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що трапилося на військовій базі. Якщо це все ж був "Буревісник", то, схоже, відбувся не повноцінний вибух, а, швидше за все, протікання радіоактивної рідини, яка не призвела до катастрофічного викиду радіації. Робити остаточні висновки неможливо, адже, як і в історії з Чорнобелем, влада, наразі російська, старанно бреше.

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За словами Миколи Бєлєскова, якщо тестування системи продовжать і станеться потужніший вибух, то він за наслідками передусім буде нагадувати "Цар-бомбу", яку скинули у 1961 році на Нову Землю. Вибух був великий за масштабами, але міг загрожувати лише СРСР.

Чому влада РФ це приховує і на що очікувати далі?

У Росії приховують справжню причину вибуху, за словами Миколи Бєлєскова, навіть не так через рівень загрози, а тому що це б'є по статусу РФ і показує реальні проблеми у їхньому військово-промисловому комплексі.

Ці системи ("Буревісник", – 24 канал) були заявлені Путіним у березні минулого року, але, як бачимо, при їхній реалізації виникають проблеми. І все, що потрапляє у публічний простір зараз, звісно, б'є по Росії і по іміджу самого Путіна, який анонсував це, але уже зрозуміло, що такі типи озброєння створити не можна без проблем,

– пояснив експерт.

Він додав, що Москва навряд чи визнає, що це було саме випробування. Можливо, їм довелося б це зробити, якби були більші масштаби катастрофи. Наразі ж визнати це випробування, його поразку – це удар по Путіну та ляпас по його іміджу. Тому що за цим всім стоїть особисто лідер РФ. А визнавати помилки, як показує історія – надто боляче для нього .

За словами експерта, далі все буде відбуватися приблизно на такому рівні: журналісти-розслідувачі діставатимуть нові дані й світ буде дізнаватися таким чином про все, що відбулося.

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Чи будуть у Росії продовжувати цей проект далі? Швидше за все так. Його не згорнуть, знову ж таки, через питання іміджу і авторитету лідера Росії.

Чи існує небезпека для України?

Як пояснив Микола Бєлєсков, Україні хвилюватися є через що, але точно не через випробування цього озброєння. Наразі в РФ – дуже далекі від того, щоб завершити його створення. Ці системи, за словами експерта, спрямовані дещо на інше: на стримування НАТО й США та для підтримки стратегічного паритету.

Для України ж страшний зовсім інший пакет озброєнь. І він, в принципі, у Росії є. Так, передусім нам треба стежити за тренуваннями збройних сил РФ, зокрема сухопутних військ, вивчати основні тактичні прийоми, слідкувати за маневрами. Тобто нас зараз мають цікавити інші питання російського військового будівництва.