Російська влада визнала, що вибух під Архангельськом стався на джерелі радіації, – ЗМІ

Російська державна корпорація "Росатом" опублікувала прес-реліз, де сказано, що аварія в Архангельській області трапилася при випробуванні рідинної реактивної рухової установки. Згодом у компанії уточнили, що трагедія сталася під час робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинно руховій установці.

Фактично, це перше офіційне підтвердження, що вибух стався на об'єкті, який міг бути джерелом радіації, пише видання "Медуза".

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До цього про стрибок радіації після події розповідали тільки в адміністрації Сєвєродвінська, де й трапився вибух. Але потім адміністрація видалила повідомлення.

Міноборони Росії заявляло, що радіаційний фон в нормі, хоча не розповідало ніяких подробиць про характер події. У прес-релізі "Росатома" немає взагалі ніяких даних про зміну радіаційного фону внаслідок того, що трапилося.

Що таке "ізотопне джерело живлення"?Це пристрій, який генерує енергію шляхом її видобутку із природного процесу розпаду радіоактивних ізотопів (це звичні нам радіоактивні хімічні елементи, тільки з іншою атомною масою чи кількістю нейтронів у ядрі; ізотопи урану, наприклад, використовують, у ядерній енергетиці).

Що відомо про вибух на військовій базі під Архангельськом?

За офіційними даними, вибух і пожежа сталися під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. Полігон у Сєвєродвінську, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.

Там тестують практично всі ракети, якими озброєні бойові кораблі військово-морського флоту Росії, а також випробовують двигуни та ракети для атомних підводних човнів. Поруч з полігоном є військове містечко – Сопка. Це режимна зона, щоб потрапити туди потрібен особливий пропуск.

В результаті вибуху загинули 5 осіб. Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами боролися військові з частини.