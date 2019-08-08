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      Знову вибух та пожежа на полігоні в Росії: є постраждалі, можливий витік радіації

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      Вибух в Росії сьогодні через витік радіації – 15 постраждалих
      У Росії трапилася нова надзвичайна ситуація / Ілюстративне фото (pixabay)

      На військовому полігоні поблизу селища Ньонокса в Архангельській області Росії сталася пожежа під час випробування ракетного двигуна. Повідомляють про 15 постраждалих, з яких 5 у критичному стані. У сусідньому регіоні спрацювали датчики радіаційного фону – мовиться про його зростання втричі.

      Повідомлення про надзвичайну ситуацію в Архангельській області Росії оприлюднив телеграм-канал Mash. Мовилося про те, що екстрені служби перевіряють інформацію про вибух та пожежу у військовій частині, де випробовують двигуни та ракети для атомних підводних човнів.

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      Очевидці кажуть, що інцидент трапився у населеному пункті Ньонокса – біля нього розташований ракетний полігон. Екстрені служби РФ підтвердили перевищення радіаційного рівня в Ньонокса втричі. Датчики радіаційного фону спрацювали в сусідньому Северодвинську.

      Попередньо говорять про 15 постраждалих через вибух у військовій частині, 5 із них у лікарні в критичному стані (видання Baza пише про 8 осіб у важкому стані).

      Інформаційне агентство "РИА-Новости" повідомило про двох загиблих (військовослужбовця та представника компанії, що розробляла установку, яку випробовували). У міноборони РФ підтвердили цю інформацію.

      Про причину НС поки нічого не відомо. Російський "Интерфакс" пише з посиланням на свої джерела, що на полігоні могли бути вибухи боєприпасів через порушення техніки безпеки.

      Міноборони Росії прокоментувало ситуацію: кажуть, що вибух і пожежа на полігоні в Архангельській області дійсно були – під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. Утім, інформацію про викиди радіації в міністерстві заперечили.

      Що це за полігон у Ньонокса? Мовиться про центральний ракетний полігон ВМФ "Ньонокса", створений у 1954 році. Його призначення: випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування. Там тестують практично всі ракети, якими озброєні бойові кораблі військово-морського флоту Росії. Поруч з полігоном є військове містечко – Сопка (адміністративно входить до міського округу Северодвинска). Це режимна зона, щоб потрапити туди потрібен особливий пропуск.

      У грудні 2015 року на ракетному полігоні Ньонокса трапилася надзвичайна ситуація: під час випробувань частина ракети відокремилася і впала на житловий будинок. Жертв, кажуть росіяни, не було.

      6 серпня у Росії під Ачинськом у Красноярському краї гриміли вибухи снарядів на складах з боєприпасами – детальніше у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини Росії Постраждалі Вибух Пожежа Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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