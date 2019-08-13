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      США отримали багато інформації: Трамп прокоментував вибух на полігоні під Архангельськом

      359 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вибух ракети на полігоні під Архангельськом дозволив США отримати багато нової та важливої інформації. Крім того очільник Білого дому додав, що Сполучені Штати володіють просунутішими технологіями.

      Американський президент у своєму Twitter зазначив, що вибух ракети на полігоні змусив людей турбуватися про якість повітря в районі об'єкта і далеко за його межами.

      Читайте також: У Росії під Ачинськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо на цей момент – фото, відео

      США багато чого зрозуміли після вибуху ракети в Росії. У нас є схожі, хоча і більш просунуті технології. Вибух російської Skyfall змусив людей турбуватися про якість повітря в районі об'єкта і далеко за його межами. Недобре! 
      – написав він.

      Надзвичайна ситуація на військовому полігоні поблизу селища Ньонокса в Архангельській області Росії сталася після того, як почалася пожежа під час випробування ракетного двигуна. Державна корпорація "Росатом" повідомила про загибель 5 своїх працівників. Також постраждали ще 2 співробітники Міноборони РФ. ЗМІ кажуть про ще 15 постраждалих. За непідтвердженою інформацією, у них – радіаційне опромінення.

      У міжнародній природоохоронній організації Greenpeace переконують, що рівень радіації після вибуху було перевищено в 20 разів. Натомість, за даними Єдиної державної автоматизованої системи моніторингу радіаційної обстановки РФ, радіаційна обстановка у районі катастрофи перебувала в межах норми. Щоправда, адміністрація Сєверодвінська, біля якого стався вибух, спершу повідомила про стрибок радіації після інциденту, але згодом видалила цей допис. У соцмережах, зі свого боку, пишуть, що в Сєверодвінську через радіацію закрили дитсадки.

      Дивіться відео про вибух та пожежу на полігоні в Росії:


       

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