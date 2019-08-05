У Росії під Красноярськом вибухнув склад з боєприпасами, є постраждалі: фото, відео

У Росії під містом Ачинськ в Красноярському краї прогриміли вибухи снарядів на складах з боєприпасами. Щонайменше четверо людей отримали поранення, а жителів сусідніх населених пунктів евакуйовують.

Вибух і пожежа сталися на артилерійському складі військової частини, що розташована між Ачинськом і Назаровим. На місце інциденту вже направили пожежників, пише ТАСС.

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Під час вибухів осколкові поранення отримали четверо людей, які перебували на території військової частини. Їх госпіталізували з опіками.

Через загрозу життю людей місцева влада проводить евакуацію жителів всіх населених пунктів в радіусі 20 кілометрів.

Вибухи на складі боєприпасів під Красноярськом / фото з Instagram

За словами очевидців, стовпи диму видно майже в усіх частинах Ачинська. Окрім того, через вибухи зруйновані кілька будинків.

Постраждали житлові будинки. Вибуховою хвилею вибило вікна. Територія військової частини оточена,

– розповів один з місцевих жителів.

Вибухи на складах боєприпрасів біля Ачинська: відео

Зауважимо, на складах цієї військової частини зберігаються близько 40 тисяч снарядів 125 і 152 міліметрів.

Місцеві жителі оприлюднили відео, на якому чути звуки сильних вибухів, увімкнені сирену та систему аварійного сповіщення. Людей екстренно збирають в автобуси і відвозять з міста.

Під Красноярськом на території військової частини стався потужний вибух: відео