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      Вибухи на військових складах під Ачинськом: у міноборони РФ назвали попередню причину

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      У Міноборони Росії назвали попередню причину вибухів на військовому складі під Ачинськом
      У Міноборони Росії назвали попередню причину вибухів на військовому складі під Ачинськом / ТАСС

      Причиною пожежі та вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю Росії, ймовірно, став людський фактор. Наразі активно працює слідство.

      Точні причини згодом озвучать слідчі органи і прокуратура, на цьому наголошують у російському міноборони, пише ТАСС.

      Важливо: У Росії під Красноярськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо на цей момент – фото, відео

      Водночас заступник міністра оборони генерал армії Дмитро Булгаков додав, що арсенал буде розформований. Попередньою причиною вибухів раніше вважали підрив снаряда.

      За останніми даними, внаслідок пожежі і вибухів на складі військової частини в селі Кам’янка постраждали 12 людей, 6 з них потрапили до лікарні. Частина постраждалих – військові, які під час вибухів були поблизу військової частини і отримали осколкові поранення.

      Що відомо про вибухи на військових складах?5 серпня у Красноярському краї РФ прогриміли вибухи снарядів на складах з боєприпасами. Вибух і пожежа сталися на артилерійському складі військової частини, що розташована між Ачинськом і Назаровим.  Стовпи диму та яскравий вогонь було видно майже в усіх частинах Ачинська. Окрім того, потужні вибухи зруйнували кілька будинків, а вибуховою хвилею вибило вікна.

      Територію військової частини наразі оточили, а в Ачинському районі ввели режим надзвичайної ситуації. До гасіння залучили пожежну бронетехніку, на місце інциденту направили два спеціалізованих пожежних потяги. Із Москви гасити пожежу відправили декілька літаків із роботами.

      Вибухи під Ачинськом – відео:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Вибух Надзвичайні ситуації Надзвичайний стан Постраждалі
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