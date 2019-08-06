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      Взрывы на военных складах под Ачинском: в Минобороны РФ назвали предварительную причину

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      Причина взрывов в Ачинске 2019: Минобороны РФ назвали предварительную причину
      В Минобороны России назвали предварительную причину взрывов на военном складе под Ачинском / ТАСС

      Причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края России, вероятно, стал человеческий фактор. Сейчас активно работает следствие.

      Точные причины впоследствии озвучат следственные органы и прокуратура, это отмечают в российском Минобороны, пишет ТАСС.

      Важно: В России под Красноярском взорвался склад с боеприпасами: что известно на данный момент – фото, видео

      В то же время заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков добавил, что арсенал будет расформирован. Предварительной причиной взрывов ранее считали подрыв снаряда.

      По последним данным, в результате пожара и взрывов на складе воинской части в селе Каменка пострадали 12 человек, 6 из них попали в больницу. Часть пострадавших – военные, которые во время взрывов были поблизости военной части и получили осколочные ранения.

      Что известно о взрывах на военных складах?

      5 августа в Красноярском крае РФ прогремели взрывы снарядов на складах с боеприпасами. Взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части, расположенной между Ачинском и Назаровым. Столбы дыма и яркий огонь были видны почти во всех частях Ачинска. Кроме того, мощные взрывы разрушили несколько домов, а взрывной волной выбило окна.

      Территорию воинской части сейчас оцепили, а в Ачинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. К тушению привлекли пожарную бронетехнику, на место инцидента направили два специализированных пожарных поезда. Из Москвы тушить пожар отправили несколько самолетов с роботами.

      Взрывы под Ачинском – видео:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Постраждалі Взрыв Чрезвычайное происшествие Взрывы боеприпасов в России Чрезвычайное положение
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