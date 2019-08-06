Взрывы на военных складах под Ачинском: в Минобороны РФ назвали предварительную причину

Причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края России, вероятно, стал человеческий фактор. Сейчас активно работает следствие.

Точные причины впоследствии озвучат следственные органы и прокуратура, это отмечают в российском Минобороны, пишет ТАСС.

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В то же время заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков добавил, что арсенал будет расформирован. Предварительной причиной взрывов ранее считали подрыв снаряда.

По последним данным, в результате пожара и взрывов на складе воинской части в селе Каменка пострадали 12 человек, 6 из них попали в больницу. Часть пострадавших – военные, которые во время взрывов были поблизости военной части и получили осколочные ранения.

Что известно о взрывах на военных складах?

5 августа в Красноярском крае РФ прогремели взрывы снарядов на складах с боеприпасами. Взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части, расположенной между Ачинском и Назаровым. Столбы дыма и яркий огонь были видны почти во всех частях Ачинска. Кроме того, мощные взрывы разрушили несколько домов, а взрывной волной выбило окна.

Территорию воинской части сейчас оцепили, а в Ачинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. К тушению привлекли пожарную бронетехнику, на место инцидента направили два специализированных пожарных поезда. Из Москвы тушить пожар отправили несколько самолетов с роботами.

Взрывы под Ачинском – видео: