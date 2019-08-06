В РФ под Ачинском взорвался склад с боеприпасами: что известно на данный момент – фото, видео

В России под городом Ачинск в Красноярском крае прогремели взрывы снарядов на складах с боеприпасами. По меньшей мере 12 человек получили ранения, а жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали. По состоянию на сейчас пожар на складе с боеприпасами удалось полностью погасить, взрывов не слышно.

Взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части, расположенной между Ачинском и Назаровым. На место инцидента уже направили пожарных, пишет ТАСС.

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Из-за взрывов и пожара погиб человек, осколочные ранения получили военные. В целом количество пострадавших пока составляет 8 человек, 6 человек госпитализированы. Эту информацию озвучили в Следственном комитете России, хотя ранее сообщалось о 12 пострадавших. Кроме того, губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что один человек считается пропавшим без вести. Это – гражданский.

Из-за угрозы жизни людей местные власти проводят эвакуацию жителей всех населенных пунктов в радиусе 20 километров.

По данным министерства, из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор и детского лагеря "Сокол" уже эвакуированы более 3 тысяч человек. Кроме того, к эвакуации готовят жителей Ачинска. Речь идет об 11 тысячах человек.

Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском / Фото из Instagram

По словам очевидцев, столбы дыма видны почти во всех частях Ачинска. Кроме того, из-за взрывов разрушены несколько домов.

Пострадали жилые дома. Взрывной волной выбило окна. Территория воинской части оцеплена,

– рассказал один из местных жителей.

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Взрывы на складах боеприпасов возле Ачинска: видео

Заметим, на складах этой воинской части хранятся около 40 тысяч снарядов 125 и 152 миллиметров.

Местные жители опубликовали видео, на котором слышно звуки сильных взрывов, включенные сирену и систему аварийного оповещения. Людей экстренно собирают в автобусы и увозят из города.

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Территория воинской части оцеплена. К тушению привлекли пожарную бронетехнику, на место инцидента направили два специализированных пожарных поезда. Впрочем, ликвидировать возгорание спасатели смогут лишь тогда, когда на складах перестанут взрываться боеприпасы.

По состоянию на 23:00 5 августа российские власти объявили на территории Ачинского района режим чрезвычайной ситуации. Воздушное пространство над военной частью закрыли в радиусе 30 километров. На железнодорожном участке, расположенном предельно близко к месту инцидента, тоже остановили сообщения.

Причиной пожара на артиллерийском складе военной части в Красноярском крае сначала считали подрыв снаряда. Согласно уточненной информации, по состоянию на утро 6 августа, следствие считает причиной взрывов и пожара человеческий фактор. После ликвидации последствий инцидента арсенал собираются расформировать.

Из Москвы тушить пожар поздно вечером 5 августа отправили несколько самолетов с роботами.

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По состоянию на 5 часов утра 6 августа боеприпасы на складах под Ачинском перестали взрываться. Спасатели полностью ликвидировали пожар. Очагов открытого горения на территории арсенала больше нет.

Воздушное пространство над военной частью открыли. Российская власть убеждает, что масштабных разрушений возле Ачинска и в окрестных населенных пунктах удалось избежать.

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