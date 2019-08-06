Взрывы на военных складах в России: погиб человек

Смерть подтвердили официально. По факту взрывов на артскладах в России уже открыли уголовное производство.

Гибель человека в результате пожара и взрывов на военном складе подтвердили в Следственном комитете РФ. Об этом информирует ТАСС.

Самое важное об инциденте: В России под Ачинском взорвался склад с боеприпасами: что известно на данный момент – фото, видео

Так, по официальной информации, один человек погиб, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести. Кем был погибший в Следственном комитете не сообщают.

Ранее российские экстренные службы уже сообщали об одном погибшем военнослужащем, однако эту информацию опровергли в Минобороны РФ. Губернатор Красноярского края Александр Ус сообщал также об одном пропавшем без вести.

По факту взрывов на складе возбуждено уголовное дело.

Что известно о взрывах на артиллерийских складах в России?

Боеприпасы на военном складе под Ачинском, что в Красноярском крае, начали взрываться днем 5 августа. Кроме того, на территории части бушевал мощный пожар. Его смогли погасить только утром 6 августа. Тогда же прекратились и взрывы.

Этому предшествовала многотысячная эвакуация местного населения в радиусе 20 километров и перекрытие воздушного пространства в радиусе 30 километров. Также в Ачинском районе было введено чрезвычайное положение.

Сначала вероятной причиной взрывов назвали подрыв снаряда. Потом следствие выдвинуло другую версию – человеческий фактор.