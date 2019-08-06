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      Взрывы на военных складах в России: погиб человек

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      Из-за взрывов на артскладах в России погиб человек
      Из-за взрывов на артскладах в России погиб человек / БезФормата

      Смерть подтвердили официально. По факту взрывов на артскладах в России уже открыли уголовное производство.

      Гибель человека в результате пожара и взрывов на военном складе подтвердили в Следственном комитете РФ. Об этом информирует ТАСС.

      Самое важное об инциденте: В России под Ачинском взорвался склад с боеприпасами: что известно на данный момент – фото, видео

      Так, по официальной информации, один человек погиб, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести. Кем был погибший в Следственном комитете не сообщают.

      Ранее российские экстренные службы уже сообщали об одном погибшем военнослужащем, однако эту информацию опровергли в Минобороны РФ. Губернатор Красноярского края Александр Ус сообщал также об одном пропавшем без вести.

      По факту взрывов на складе возбуждено уголовное дело.

      Что известно о взрывах на артиллерийских складах в России?

      Боеприпасы на военном складе под Ачинском, что в Красноярском крае, начали взрываться днем 5 августа. Кроме того, на территории части бушевал мощный пожар. Его смогли погасить только утром 6 августа. Тогда же прекратились и взрывы.

      Этому предшествовала многотысячная эвакуация местного населения в радиусе 20 километров и перекрытие воздушного пространства в радиусе 30 километров. Также в Ачинском районе было введено чрезвычайное положение.

      Сначала вероятной причиной взрывов назвали подрыв снаряда. Потом следствие выдвинуло другую версию – человеческий фактор.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Новости России Взрыв Взрывы боеприпасов в России
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