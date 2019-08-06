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      СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
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      Вибухи на військових складах в Росії: загинула людина

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      Через вибухи на артскладах в Росії загинула людина
      Через вибухи на артскладах в Росії загинула людина / БезФормата

      Смерть підтвердили офіційно. За фактом вибухів на артскладах у Росії вже відкрили кримінальне провадження.

      Загибель людини в результаті пожежі і вибухів на військовому складі підтвердили у Слідчому комітеті РФ. Про це інформує ТАСС.

      Найважливіше про інцидент: У Росії під Ачинськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо на цей момент – фото, відео

      Так, за офіційною інформацією, одна людина загинула, вісім отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Ким був загиблий у Слідчому комітеті не повідомляють.

      Раніше російські екстрені служби вже повідомляли про одного загиблого військовослужбовця, проте цю інформацію спростували в Міноборони РФ. Губернатор Красноярського краю Олександр Ус повідомляв також про одного зниклого безвісти.

      За фактом вибухів на складі порушено кримінальну справу.

      Що відомо про вибухи на артилерійських складах в Росії?

      Боєприпаси на військовому складі під Ачинськом, що у Красноярському краї, почали вибухати вдень 5 серпня. Окрім того, на території частини вирувала потужна пожежа. Її змогли погасити лише вранці 6 серпня. Тоді ж припинилися і вибухи.

      Цьому передувала багатотисячна евакуація місцевого населення у радіусі 20 кілометрів та перекриття повітряного простору у радіусі 30 кілометрів. Також в Ачинському районі був введений надзвичайний стан.

      Спочатку ймовірною причиною вибухів назвали підрив снаряда. Потім слідство висунуло іншу версію – людський фактор.

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      Теги: Жертви Новини Росії Вибухи боєприпасів в Росії Вибух
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