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      Взрывы на военных складах под Ачинском: много раненых и пропавший без вести

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      В результате взрывов на военных складах под Ачинском пострадали 12 человек
      В результате взрывов на военных складах под Ачинском пострадали 12 человек / Скриншот

      Под городом Ачинск в Красноярском крае РФ 5 августа произошел пожар на складах с боеприпасами, из-за чего они начали взрываться. Число пострадавших возросло до 12 человек, еще один пропал без вести.

      Последнего пострадавшего госпитализировали в районную больницу Ачинска вечером 5 августа, пишет ТАСС. Он находится в сознании и проходит обследование.

      Важно: Взрывы на военных складах под Ачинском: в Минобороны РФ назвали предварительную причину

      Так, в целом ранения получили 12 человек, шестеро из которых были госпитализированы. Больницы уточнили, что двое пострадавших эвакуировали санавиацией в больницу Красноярска, еще четверых оставили в ачинской больнице. Остальные раненые проходят лечение амбулаторно.

      Часть пострадавших – военные, которые во время взрывов были вблизи военной части и получили осколочные ранения.

      Кроме того, губернатор Красноярского края Александр Ус сообщил, что один человек считается пропавшим без вести. Это – гражданское лицо.

      Смотрите видео взрывов на территории военной части под Красноярском:

      Сейчас в 20-километровой зоне от воинской части проходит эвакуация местных жителей. Из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор и детского лагеря "Сокол" уже эвакуировано более 4 тысяч человек. Всего планируется эвакуировать около 11 тысяч человек.

      Что известно о взрывах на военных складах?​5 августа в Красноярском крае РФ прогремели взрывы снарядов на складах с боеприпасами. Взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части, расположенной между Ачинском и Назаровым.

      Столбы дыма и яркий огонь были видны почти во всех частях Ачинска. Кроме того, мощные взрывы разрушили несколько домов, а взрывной волной выбило окна.

      Причиной пожара на артиллерийском складе воинской части в Красноярском крае, по предварительным данным, считают подрыв снаряда.

      Территорию военной части пока окружили, а в Ачинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. К тушению привлекли пожарную бронетехнику, на место инцидента направили два специализированных пожарных поезда. Из Москвы тушить пожар отправили несколько самолетов с роботами.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Постраждалі Взрыв Чрезвычайное происшествие Взрывы боеприпасов в России Чрезвычайное положение
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