Вибухи на військових складах під Ачинськом: багато поранених і зниклий безвісти

Під містом Ачинськ в Красноярському краї РФ 5 серпня сталась пожежа на складах з боєприпасами, через що вони почали вибухати. Кількість постраждалих зросла до 12 осіб, ще одна людина зникла безвісти.

Останнього потерпілого госпіталізували до районної лікарні Ачинська надвечір 5 серпня, пише ТАСС. Він перебуває при тямі і проходить обстеження.

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Відтак, загалом поранення отримали 12 осіб, шестеро з яких госпіталізували. Лікарні уточнили, що двоє постраждалих евакуювали санавіацією в лікарню Красноярська, ще чотирьох залишили в Ачинській лікарні. Решта поранених проходять лікування амбулаторно.

Частина постраждалих – військові, які під час вибухів були поблизу військової частини і отримали осколкові поранення.

Окрім того, губернатор Красноярського краю Олександр Ус повідомив, що одна людина вважається зниклою безвісти. Це – цивільний чоловік.

Дивіться відео вибухів на території військової частини під Красноярськом:

Наразі у 20-ти кілометровій зоні від військової частини проходить евакуація місцевих жителів. З населених пунктів Кам'янка, Заворка, Малий Улуй, Ключі, Сосновий бір і дитячого табору "Сокіл" вже евакуйовані понад 4 тисячі осіб. Всього планується евакуювати близько 11 тисяч осіб.

Що відомо про вибухи на військових складах? 5 серпня у Красноярському краї РФ прогриміли вибухи снарядів на складах з боєприпасами. Вибух і пожежа сталися на артилерійському складі військової частини, що розташована між Ачинськом і Назаровим.



Стовпи диму та яскравий вогонь було видно майже в усіх частинах Ачинська. Окрім того, потужні вибухи зруйнували кілька будинків, а вибуховою хвилею вибило вікна.



Причиною пожежі на артилерійському складі військової частини у Красноярському краї, за попередніми даними, вважають підрив снаряда.



Територію військової частини наразі оточили, а в Ачинському районі ввели режим надзвичайної ситуації. До гасіння залучили пожежну бронетехніку, на місце інциденту направили два спеціалізованих пожежних потяги. Із Москви гасити пожежу відправили декілька літаків із роботами.