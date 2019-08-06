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      Вибухи на військових складах під Ачинськом: багато поранених і зниклий безвісти

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      Внаслідок вибухів на військових складах під Ачинськом постраждали 12 осіб
      Внаслідок вибухів на військових складах під Ачинськом постраждали 12 осіб / Скріншот

      Під містом Ачинськ в Красноярському краї РФ 5 серпня сталась пожежа на складах з боєприпасами, через що вони почали вибухати. Кількість постраждалих зросла до 12 осіб, ще одна людина зникла безвісти.

      Останнього потерпілого госпіталізували до районної лікарні Ачинська надвечір 5 серпня, пише ТАСС. Він перебуває при тямі і проходить обстеження.

      Важливо: У Росії під Красноярськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо на цей момент – фото, відео

      Відтак, загалом поранення отримали 12 осіб, шестеро з яких госпіталізували. Лікарні уточнили, що двоє постраждалих евакуювали санавіацією в лікарню Красноярська, ще чотирьох залишили в Ачинській лікарні. Решта поранених проходять лікування амбулаторно. 

      Частина постраждалих – військові, які під час вибухів були поблизу військової частини і отримали осколкові поранення.

      Окрім того, губернатор Красноярського краю Олександр Ус повідомив, що одна людина вважається зниклою безвісти. Це – цивільний чоловік.

      Дивіться відео вибухів на території військової частини під Красноярськом:

      Наразі у 20-ти кілометровій зоні від військової частини проходить евакуація місцевих жителів. З населених пунктів Кам'янка, Заворка, Малий Улуй, Ключі, Сосновий бір і дитячого табору "Сокіл" вже евакуйовані понад 4 тисячі осіб. Всього планується евакуювати близько 11 тисяч осіб. 

      Що відомо про вибухи на військових складах? 5 серпня у Красноярському краї РФ прогриміли вибухи снарядів на складах з боєприпасами. Вибух і пожежа сталися на артилерійському складі військової частини, що розташована між Ачинськом і Назаровим. 

      Стовпи диму та яскравий вогонь було видно майже в усіх частинах Ачинська. Окрім того, потужні вибухи зруйнували кілька будинків, а вибуховою хвилею вибило вікна.

      Причиною пожежі на артилерійському складі військової частини у Красноярському краї, за попередніми даними, вважають підрив снаряда.

      Територію військової частини наразі оточили, а в Ачинському районі ввели режим надзвичайної ситуації. До гасіння залучили пожежну бронетехніку, на місце інциденту направили два спеціалізованих пожежних потяги. Із Москви гасити пожежу відправили декілька літаків із роботами. 

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      Теги: Новини Росії Вибух Постраждалі Надзвичайні ситуації Надзвичайний стан
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