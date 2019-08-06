Пожар на военном складе под Ачинском потушен, взрывы прекратились

Пожар на военном складе под Ачинском в Красноярском крае полностью ликвидировали. Так, детонация боеприпасов уже прекратилась.

Огонь удалось потушить ночью 6 августа. Около 5 часов утра прекратились взрывы боеприпасов, сообщает Минобороны России.

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В ведомстве добавили, что очагов открытого горения на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа больше нет

К проливке территории склада приступили десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8.

Воздушное пространство в районе военного склада вновь открыли. Ранее его закрывали для авиации в радиусе 30 километров в целях безопасности.

Несмотря на это, российские власти утверждают, что масштабных разрушений у Ачинска и в окрестных населенных пунктах удалось избежать.

Всего в результате взрывов получили ранения по меньшей мере 12 человек, 6 из них попали в больницу. Часть пострадавших – военные, которые во время детонации снарядов были вблизи военной части и получили осколочные ранения.

Почему начались взрывы на военных складах?​

5 августа в Красноярском крае РФ прогремели взрывы снарядов на складах с боеприпасами. Взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части, расположенной между Ачинском и Назаровым. Столбы дыма и яркий огонь был виден почти во всех частях Ачинска. Кроме того, мощные взрывы разрушили несколько домов, а взрывной волной выбило окна.



Территорию военной части пока окружили, а в Ачинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. К тушению привлекли пожарную бронетехнику, на место инцидента направили два специализированных пожарных поезда. Из Москвы тушить пожар отправили несколько самолетов с роботами.



Причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе, вероятно, стал человеческий фактор. Ранее причиной взрывов считали подрыв снаряда.