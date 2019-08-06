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      Пожар на военном складе под Ачинском потушен, взрывы прекратились

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      Взрывы на складе боеприпасов в России 2019 прекратились - пожар под Ачинском потушили
      Пожар на военном складе под Ачинском удалось потушить / Скрин из видео

      Пожар на военном складе под Ачинском в Красноярском крае полностью ликвидировали. Так, детонация боеприпасов уже прекратилась.

      Огонь удалось потушить ночью 6 августа. Около 5 часов утра прекратились взрывы боеприпасов, сообщает Минобороны России.

      Важно: В России под Ачинском взорвался склад с боеприпасами: что известно на данный момент – фото, видео

      В ведомстве добавили, что очагов открытого горения на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа больше нет

      К проливке территории склада приступили десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Разрушенные дома, дымящаяся земля, изрытые воронками улицы и огороды. Так теперь выглядит посёлок Каменка в Красноярском крае, он расположен ближе всех к взорвавшемуся арсеналу. Взрывы на складах не утихали всю ночь. Таких артобстрелов в этих местах не было 100 лет – со времён Колчака. #красноярскийкрай #ачинск #красноярск#взрыв #происшествия #чп #жесть#военныйсклад #москва #питер #волгоград#интермосква#волгоградскаяобласть#чп#дтп#дпс#chp#chp_volgograd_#chpvolgograd#ЧП#ДПСВолгоград #волгоградсити #влг #volgogradcity #instagram #instagood#russia. . . Делай объявления. [email protected]_volgograd @prodai_volgograd @prodai_volgograd

      Допис, поширений ЧП / Волгоград (@chp_volgograd_)

      Воздушное пространство в районе военного склада вновь открыли. Ранее его закрывали для авиации в радиусе 30 километров в целях безопасности.

      Несмотря на это, российские власти утверждают, что масштабных разрушений у Ачинска и в окрестных населенных пунктах удалось избежать.

      Всего в результате взрывов получили ранения по меньшей мере 12 человек, 6 из них попали в больницу. Часть пострадавших – военные, которые во время детонации снарядов были вблизи военной части и получили осколочные ранения.

      Почему начались взрывы на военных складах?​
      5 августа в Красноярском крае РФ прогремели взрывы снарядов на складах с боеприпасами. Взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части, расположенной между Ачинском и Назаровым. Столбы дыма и яркий огонь был виден почти во всех частях Ачинска. Кроме того, мощные взрывы разрушили несколько домов, а взрывной волной выбило окна.

      Территорию военной части пока окружили, а в Ачинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. К тушению привлекли пожарную бронетехнику, на место инцидента направили два специализированных пожарных поезда. Из Москвы тушить пожар отправили несколько самолетов с роботами.

      Причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе, вероятно, стал человеческий фактор. Ранее причиной взрывов считали подрыв снаряда.

      blog_ava
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      8 августа
      491
      Теги: авиация Новости России Пожар Чрезвычайное происшествие Взрывы боеприпасов в России
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