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      Пожежу на військовому складі під Ачинськом загасили, вибухи припинились

      113 Читать новость на русском
      Вибухи на складі боєприпасів в Росії 2019 припинились - пожежу під Ачинськом загасили
      Пожежу на військовому складі під Ачинськом вдалось загасити / Скрін з відео

      Пожежу на військовому складі під Ачинськом в Красноярському краї Росії повністю ліквідували. Відтак, детонація боєприпасів вже припинилася.

      Вогонь вдалося загасити вночі 6 серпня. Близько 5 години ранку припинились вибухи боєприпасів, повідомляє Міноборони Росії.

      Важливо: У Росії під Ачинськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо на цей момент – фото, відео

      У відомстві додали, що осередків відкритого горіння на складі Центру матеріально-технічного забезпечення Центрального військового округу більше немає

      До проливки території складу приступили десять літаків Іл-76 військово-транспортної авіації і вертольоти армійської авіації Мі-8.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Разрушенные дома, дымящаяся земля, изрытые воронками улицы и огороды. Так теперь выглядит посёлок Каменка в Красноярском крае, он расположен ближе всех к взорвавшемуся арсеналу. Взрывы на складах не утихали всю ночь. Таких артобстрелов в этих местах не было 100 лет – со времён Колчака. #красноярскийкрай #ачинск #красноярск#взрыв #происшествия #чп #жесть#военныйсклад #москва #питер #волгоград#интермосква#волгоградскаяобласть#чп#дтп#дпс#chp#chp_volgograd_#chpvolgograd#ЧП#ДПСВолгоград #волгоградсити  #влг #volgogradcity #instagram #instagood#russia. . . Делай объявления. [email protected]_volgograd @prodai_volgograd @prodai_volgograd

      Допис, поширений ЧП / Волгоград (@chp_volgograd_)

      Повітряний простір в районі військового складу знову відкрили. Раніше його закривали для авіації в радіусі 30 кілометрів в цілях безпеки.

      Попри це, російська влада переконує, що масштабних руйнувань біля Ачинська та у навколишніх населених пунктах вдалося уникнути.

      Загалом внаслідок вибухів отримали поранення щонайменше 12 людей, 6 з них потрапили до лікарні. Частина постраждалих – військові, які під час детонації снарядів були поблизу військової частини і отримали осколкові поранення.

      Чому почалися вибухи на військових складах?5 серпня у Красноярському краї РФ прогриміли вибухи снарядів на складах з боєприпасами. Вибух і пожежа сталися на артилерійському складі військової частини, що розташована між Ачинськом і Назаровим. Стовпи диму та яскравий вогонь було видно майже в усіх частинах Ачинська. Окрім того, потужні вибухи зруйнували кілька будинків, а вибуховою хвилею вибило вікна.

      Територію військової частини наразі оточили, а в Ачинському районі ввели режим надзвичайної ситуації. До гасіння залучили пожежну бронетехніку, на місце інциденту направили два спеціалізованих пожежних потяги. Із Москви гасити пожежу відправили декілька літаків із роботами.

      Причиною пожежі та вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі, ймовірно, став людський фактор. Раніше причиною вибухів вважали підрив снаряда.

      blog_ava
      У Росії під Ачинськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо на цей момент – фото, відео
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      Теги: Пожежа Надзвичайні ситуації авіація Новини Росії Вибухи боєприпасів в Росії
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