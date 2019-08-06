Пожежу на військовому складі під Ачинськом загасили, вибухи припинились

Пожежу на військовому складі під Ачинськом в Красноярському краї Росії повністю ліквідували. Відтак, детонація боєприпасів вже припинилася.

Вогонь вдалося загасити вночі 6 серпня. Близько 5 години ранку припинились вибухи боєприпасів, повідомляє Міноборони Росії.

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У відомстві додали, що осередків відкритого горіння на складі Центру матеріально-технічного забезпечення Центрального військового округу більше немає

До проливки території складу приступили десять літаків Іл-76 військово-транспортної авіації і вертольоти армійської авіації Мі-8.

Повітряний простір в районі військового складу знову відкрили. Раніше його закривали для авіації в радіусі 30 кілометрів в цілях безпеки.

Попри це, російська влада переконує, що масштабних руйнувань біля Ачинська та у навколишніх населених пунктах вдалося уникнути.

Загалом внаслідок вибухів отримали поранення щонайменше 12 людей, 6 з них потрапили до лікарні. Частина постраждалих – військові, які під час детонації снарядів були поблизу військової частини і отримали осколкові поранення.

Чому почалися вибухи на військових складах?5 серпня у Красноярському краї РФ прогриміли вибухи снарядів на складах з боєприпасами. Вибух і пожежа сталися на артилерійському складі військової частини, що розташована між Ачинськом і Назаровим. Стовпи диму та яскравий вогонь було видно майже в усіх частинах Ачинська. Окрім того, потужні вибухи зруйнували кілька будинків, а вибуховою хвилею вибило вікна.



Територію військової частини наразі оточили, а в Ачинському районі ввели режим надзвичайної ситуації. До гасіння залучили пожежну бронетехніку, на місце інциденту направили два спеціалізованих пожежних потяги. Із Москви гасити пожежу відправили декілька літаків із роботами.



Причиною пожежі та вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі, ймовірно, став людський фактор. Раніше причиною вибухів вважали підрив снаряда.