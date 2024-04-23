В Одессе повреждены дома горожан, произошло возгорание. Пострадали не менее 14 квартир. По состоянию на 4.26 экстренные службы работают над ликвидацией последствий.
По уточненным данным, спасены 34 человека, из них – 3 детей. Пострадали 7 человек, из них 2 детей. На месте разорван оперативный штаб для расселения и оказания помощи пострадавшим.
Предварительно – без погибших,
– написал в своем телеграмм-канале мэр города Геннадий Труханов.
Он также показал фото последствий атаки.
Пострадал жилищный сектор Одессы / Фото по телеграмме-каналу Труханова